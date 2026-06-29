El eterno debate de los fuegos artificiales de las Hogueras de Alicante: son a las doce o a la una
Este lunes 29 de junio finalizan los espectáculos pirotécnicos en la playa del Postiguet
Las Hogueras de Alicante ya no tienen como fecha de fin el 24 de junio tras la Nit de la Cremà. Su día de finalización pasa a ser el lunes 29 de junio cuando finaliza el concurso de fuegos artificiales y cuando los alicantinos ya han disfrutado el Coso Multicolor.
¿A qué hora son los fuegos artificiales de Hogueras?
En los últimos años los alicantinos se hacen la misma pregunta, ¿a qué hora toca el disparo? Tradicionalmente se mantiene al inicio de la medianoche, a las 00:00 horas para disfrutar de los fuegos artificiales desde la playa, aunque hace algunos años se tiraban a las 01.00 horas, por lo que para muchos sigue la duda.
Por el momento, tampoco hay cambios y el disparo del lunes 29 también será en el horario tradicional de las 00:00 horas, al igual que el resto de días.
Dónde ver el disparo de Hogueras del día 29 de junio
El lugar más recomendado es la playa del Postiguet, uno de los puntos clásicos desde hace años para visionar este espectáculo, aunque este año se ha ampliado el perímetro de seguridad y no está permitido estar en el arenal desde el Hotel Meliá hasta la pasarela del Raval Roig.
Otros lugares imprescindibles para ver los fuegos es el paseo del Puerto, junto a la avenida de los Mártires de la Libertad, el Castillo de Santa Bárbara o la Serra Grossa.
- Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
- María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
- Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
- María Pérez-Hickman admite ante la jueza de Les Naus que intervino hasta en siete ocasiones en el expediente
- Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
- Vecinos exigen el cierre inmediato de campas junto al aeropuerto de Alicante-Elche y crear una mesa de trabajo
- Un herido en una pelea entre porteros y un grupo de ocho personas en un local de ocio del puerto de Alicante
- La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja