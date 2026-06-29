El eterno debate de los fuegos artificiales de las Hogueras de Alicante: son a las doce o a la una

Las Hogueras de Alicante ya no tienen como fecha de fin el 24 de junio tras la Nit de la Cremà. Su día de finalización pasa a ser el lunes 29 de junio cuando finaliza el concurso de fuegos artificiales y cuando los alicantinos ya han disfrutado el Coso Multicolor.

¿A qué hora son los fuegos artificiales de Hogueras?

En los últimos años los alicantinos se hacen la misma pregunta, ¿a qué hora toca el disparo? Tradicionalmente se mantiene al inicio de la medianoche, a las 00:00 horas para disfrutar de los fuegos artificiales desde la playa, aunque hace algunos años se tiraban a las 01.00 horas, por lo que para muchos sigue la duda.

Por el momento, tampoco hay cambios y el disparo del lunes 29 también será en el horario tradicional de las 00:00 horas, al igual que el resto de días.

Dónde ver el disparo de Hogueras del día 29 de junio

El lugar más recomendado es la playa del Postiguet, uno de los puntos clásicos desde hace años para visionar este espectáculo, aunque este año se ha ampliado el perímetro de seguridad y no está permitido estar en el arenal desde el Hotel Meliá hasta la pasarela del Raval Roig.

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Otros lugares imprescindibles para ver los fuegos es el paseo del Puerto, junto a la avenida de los Mártires de la Libertad, el Castillo de Santa Bárbara o la Serra Grossa.