Alicante confirma que los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet pese a las quejas por la masificación

El concurso de los fuegos artificiales de Hogueras seguirá lanzándose desde El Postiguet, pese a la reducción de 7.000 metros cuadrados de arena para el público debido al cambio de ubicación. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha asegurado este martes que no existen alternativas que permitan ejecutar los disparos en condiciones de seguridad y que, por tanto, el certamen pirotécnico se establecerá definitivamente en la céntrica playa alicantina.

La edil popular ha recordado que la desaparición del espigón del Cocó, debido a las obras acometidas por el ministerio, "ha eliminado unos 9.300 metros cuadrados para el disparo" que, además, se adentraban en el mar y alejaban la pólvora de las zonas protegidas en el Benacantil y la Serra Grossa. Ante estas circunstancias, según ha explicado Cutanda, el gobierno popular se ha inclinado porque los castillos se sitúen sobre la arena de El Postiguet, en su tramo central, para garantizar que tanto la pasarela del Raval Roig como la de la plaza de Topete puedan ser utilizadas por el público. "Al desaparecer el espigón hemos tenido que trasladarlo dentro de la playa, que es lo que nos pedían los vecinos", ha apuntado la responsable de Fiestas.

"El primer año cuesta un poco"

Cutanda también ha cerrado la puerta a que los fuegos vuelvan al Cocó en un futuro, aunque sí ha afirmado que la zona junto al nuevo espigón ganará unos 1.000 metros cuadrados de arena con el paso del tiempo: "Costas nos dijo que la zona tardaría entre uno y dos años en rellenarse de arena", ha indicado. En cuanto a las quejas formuladas por los vecinos este año, principalmente por la falta de espacio y las limitaciones de acceso fijadas por el Ayuntamiento, la concejala del PP cree que la situación mejorará el próximo 2027: "El primer año nos cuesta un poco ese cierre perimetral de una hora antes y adaptarse a los horarios. También se ha dado la casualidad de que este año está cerrada la zona de costa que une el paseo con la pasarela de la Zona Volvo y la propia pasarela también está cerrada por obras de rehabilitación, por lo que hemos perdido bastantes metros de visualización este 2026".

Con todo, Cutanda asume que la ubicación será definitiva: "Había 9.000 metros cuadrados que estaban dentro del mar, lo que nos permitía estar a la distancia correcta de los edificios para tirar el calibre máximo, de 175. Al no tener ya ese espacio ganado al mar, no podrá volverse a disparar desde ahí, hay que hacerlo dentro de la arena. Además, en esa zona [del Cocó] no se cumple la distancia a edificios", ha señalado la edil de Fiestas.

Menos espacio

Los fuegos artificiales de Hogueras han vuelto este año al entorno de El Postiguet, aunque con menos espacio que nunca para disfrutar del espectáculo pirotécnico que cada noche reúne a miles de personas. La eliminación del espigón del Cocó ha traído consigo una reducción de la zona disponible para el público: en torno 7.000 metros cuadrados menos que en el 2024, la última vez que se lanzaron desde este punto de la costa.

Cuando la plataforma de disparo se situaba en la escollera del Cocó, el espacio cerrado al paso sobre la arena de El Postiguet era de en torno a 13.000 metros cuadrados, por motivos de seguridad. Con la nueva ubicación de la pólvora, en las zonas de hamacas situadas junto al puesto de Cruz Roja, el área restringida es de unos 20.000 metros cuadrados, lo que supone un 53 % más.

A ello hay que sumar que, este año, tampoco se permite el acceso al paseo marítimo que rodea los hoteles, un espacio de otros 1.600 metros cuadrados, aproximadamente. Del mismo modo, aunque por motivos diferentes, los fuegos no se pueden vislumbrar desde el paseo volado del puerto, junto a la conocida como Zona Volvo, ya que la plataforma se encuentra en mantenimiento de cara a la próxima regata.