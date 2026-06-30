El Ayuntamiento de Alicante evita multar a los racós-discoteca en Hogueras aunque asegura que están prohibidos

El Ayuntamiento de Alicante insiste en que las hogueras no pueden ceder el espacio público a empresas, pero no ha sancionado a ningún racó-discoteca este 2026. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha insistido en que dicho modelo no está permitido en la normativa municipal pese a la proliferación de estos espacios en zonas como el portal de Elche, la calle Castaños, el paseo de Gadea o la Explanada, entre otras.

"Nosotros lo que hacemos es dar autorizaciones a las hogueras y barracas. Ellos tienen claro que no pueden ceder el espacio a ningún tercero y en el caso de que fuese así procederíamos a aplicar la ordenanza", ha manifestado Cutanda este mismo martes. La responsable de Fiestas ha recordado que el equipo de gobierno "ya aprobó un decreto el año pasado en el que las hogueras venían vinculadas a su categoría para la ocupación de más de un espacio" y que se hará un balance sobre su funcionamiento: "Si tenemos alguna decisión que tomar, la tomaremos", ha añadido.

Consultada sobre algunos racós-discoteca que han generado molestias y críticas vecinales este año, la edil popular echa balones fuera y se limita a responder que el Consistorio sancionará a todo aquel que incumpla: "En el caso de que esto nos conste, aplicaremos la ordenanza". Sin embargo, según ha podido saber INFORMACIÓN, no se ha abierto ningún expediente hasta la fecha por la cesión de espacios públicos concedidos a las comisiones en las Hogueras 2026.

Acuerdo Federació-Hostelería

El rechazo a los racós-discoteca, como los instalados estas fiestas en el entorno del Teatro y del Portal de Elche, entre otras ubicaciones, se ha convertido en un punto de encuentro entre la Federació de Fogueres y los hosteleros de Alicante. Tanto el ente gestor de la Fiesta como los empresarios del sector coinciden en que suponen un modelo que no respeta el espíritu de las celebraciones y, además, genera una "competencia desleal" al resto de negocios, por lo que abogan por un mayor control que evite su proliferación.

Desde la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) señalaron que "la problemática de la sobreocupación" en zonas como la Explanada es "un auténtico escarnio para la ciudad y su imagen". Además, su presidente, Javier Galdeano, defiende que los racós-discoteca "perjudican el sector del ocio tradicional". En la misma línea, desde la Asociación de Restaurantes de Alicante (Ara) indican que estos racós "se instalan en la puerta de otros negocios" a los que realizan "competencia desleal". Además, la presidenta del colectivo, Gabriela Córdoba, asegura que lo hacen "sin que se sepa qué controles sanitarios pasan" y con "muchos menos requisitos" que los establecimientos tradicionales a los que "perjudican claramente".

Por su parte, desde la Federació de Fogueres, comparten la necesidad de poner coto a este modelo. En una entrevista con INFORMACIÓN publicada el pasado viernes, su presidente, David Olivares, se pronunció sobre la proliferación de espacios de ocio y conocidas discotecas bajo el paraguas de racós: "Es un tema complejo, complicado. Tenemos que controlarlo mucho más, buscar otras fórmulas. Tenemos que concentrar a la gente joven en dos o tres puntos de la ciudad, pero para eso necesitamos más subvenciones del Ayuntamiento de Alicante", manifestó. A su vez, reconoció los efectos de esos racós sobre la ciudad: "He paseado por el lateral del Teatro, por la Explanada y creo que está demasiado masificado y esa zona en concreto hay que reinventarla".