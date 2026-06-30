Mediterráneo pone el broche al concurso de castillos de Hogueras de Alicante
El fallo del concurso nocturno y de las mascletás de Luceros está previsto para este martes tras cinco noches de pólvora en El Postiguet
El concurso de castillos de fuegos artificiales de las Hogueras cerró este lunes su quinta y última noche con el disparo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo desde El Postiguet. La empresa de Vilamarxant ha puesto el broche final a un certamen marcado por la nueva ubicación del disparo y cuyos ganadores está previsto que se conozcan este martes, tanto en el concurso nocturno como en el de mascletás de Luceros.
La última noche pone fin a cinco jornadas consecutivas de fuegos artificiales junto al litoral alicantino. Pirotecnia Zaragozana abrió el concurso el jueves, seguida por Pibierzo el viernes, Hermanos Ferrández el sábado, Pirotecnia Alto Palancia el domingo y Fuegos Artificiales del Mediterráneo este lunes. El fallo permitirá cerrar también el ciclo pirotécnico de las Hogueras de 2026, con premios pendientes para los castillos y para las mascletás disparadas en la plaza de los Luceros.
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