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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet
La ciudad ya ha despedido las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron la noche del miércoles dando por finalizadas las fiestas de este año y, la noche de este lunes, Mediterráneo ponía el broche final al concurso de fuegos artificiales, este año salpicado por la polémica de la nueva ubicación para contemplarlos. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de las Hogueras, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos últimos días.
Alejandro J. Fuentes
Alicante confirma que los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet
La concejala de Fiestas asegura que la ubicación de este 2026 se convertirá en definitiva ante la ausencia de alternativas por la desaparición del espigón del Cocó. Lee aquí la noticia completa.
Borja Campoy
El Postiguet recupera los fuegos entre tradición, vallas y problemas de espacio
Los fuegos artificiales han vuelto al Postiguet y Alicante ha recuperado una de sus postales más reconocibles después del paréntesis del año pasado en la Zona Volvo. La imagen, sin embargo, no ha sido exactamente la de siempre. El disparo desde la arena, a la altura del Paseíto Ramiro, ha obligado a cerrar parte del arenal y ha concentrado al público en los tramos abiertos, sobre todo a la altura de la pasarela del Raval Roig, donde la playa se ha llenado de toallas, sillas, esterillas y familias que acuden con horas de antelación para no quedarse sin sitio.
Borja Campoy
Mediterráneo pone el broche a las Hogueras de Alicante con el último castillo de fuegos
El concurso de castillos de fuegos artificiales de las Hogueras cerró este lunes su quinta y última noche con el disparo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo desde El Postiguet. La empresa de Vilamarxant ha puesto el broche final a un certamen marcado por la nueva ubicación del disparo. Está previsto que este martes se conozcan los ganadores, tanto en el concurso nocturno como en el de mascletás de Luceros.
José Gómez
Alto Palancia resplandece en la penúltima noche de fuegos artificiales en el Postiguet
Los castellonenses de la Pirotecnia Alto Palancia firmaron la noche de este domingo un castillo de fuegos artificiales variado y bien secuenciado que levantó los aplausos del Postiguet.
Con arranque sonoro, marcado por un potente bombardeo aéreo, el color se fue adueñando de las diferentes alturas del cielo alicantino hasta llegar a una sucesión de grandes efectos dorados. Finalmente, una fiesta de color y silbadores dio paso a una auténtica supernova cromática, que tras el golpe final, mereció el asombro del público.
Sara Rodríguez
Las Hogueras de Alicante se despiden a golpe de confeti
El confeti volvió a conquistar este domingo la avenida Pintor Xavier Soler para poner el broche de oro a las Hogueras de 2026. El coso multicolor repitió por segundo año consecutivo su recorrido en el entorno del centro comercial Gran Vía, donde volvió a demostrar que el cambio de ubicación ha encontrado su sitio. Música, risas y una lluvia de 2.000 kilos de los tradicionales papelitos de colores envolvieron el desfile que despide oficialmente la Fiesta.
Recuperado en 2023 tras once años de ausencia, el Coso Multicolor dejó el pasado año su recorrido histórico entre la plaza de los Luceros y el Ayuntamiento para trasladarse a los barrios. El objetivo: acercar la Fiesta a otras zonas de la ciudad y aliviar la presión en el centro tras varios días de intensa actividad festera. La edición de este año ha reunido a 44 carrozas. El desfile ha arrancado en la rotonda del centro comercial Gran Vía y ha recorrido la avenida Pintor Xavier Soler, donde las carrozas han dado tres vueltas ante cientos de personas que no han querido perderse uno de los actos más desenfadados del programa oficial.
José Germán Estela
Hogueras 2026: La Feria de las Nueve Puertas Grandes
El ciclo que este sábado concluyó ha sido uno de los más exitosos que se recuerda, con un total de 44 orejas cortadas, 31 de ellas en festejos mayores y con una media de asistencia diaria de 8 mil espectadores, un éxito que sitúa Alicante entre las mejores ferias de junio
Paula Lizcano
Vive hoy el Coso Multicolor de las Hogueras en Alicante: recorrido y orden de salida
La novedad principal de esta edición se enfoca en el cambio de itinerario que deja atrás el centro de la ciudad
Sara Rodríguez
Hermanos Ferrández enciende un Postiguet abarrotado para ver los fuegos artificiales
La tercera jornada del concurso reúne a una multitud en una noche marcada por la variedad de efectos y un potente cierre de truenos.
Sara Rodríguez
Virgen del Socorro amanece con basura y papeleras desbordadas tras una nueva noche de fuegos artificiales
El incivismo y la falta de limpieza continúan tras las Hogueras. El barrio Virgen del Socorro de Alicante ha amanecido este sábado con las papeleras a rebosar (una situación que todavía persistía a mediodía) y con restos de basura en el suelo, incluidos cristales, después de otra noche de fuegos artificiales.
Alejandro J. Fuentes
Pibierzo se reconcilia con Alicante con unos fuegos artificiales de altura en El Postiguet
La pirotecnia leonesa dispara un castillo de 16 minutos lleno de color y ritmo, con una importante presencia del sonido. Lee la crónica completa aquí.
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