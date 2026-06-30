Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet

Las Hogueras de Alicante se despiden a golpe de confeti

El confeti volvió a conquistar este domingo la avenida Pintor Xavier Soler para poner el broche de oro a las Hogueras de 2026. El coso multicolor repitió por segundo año consecutivo su recorrido en el entorno del centro comercial Gran Vía, donde volvió a demostrar que el cambio de ubicación ha encontrado su sitio. Música, risas y una lluvia de 2.000 kilos de los tradicionales papelitos de colores envolvieron el desfile que despide oficialmente la Fiesta.

Recuperado en 2023 tras once años de ausencia, el Coso Multicolor dejó el pasado año su recorrido histórico entre la plaza de los Luceros y el Ayuntamiento para trasladarse a los barrios. El objetivo: acercar la Fiesta a otras zonas de la ciudad y aliviar la presión en el centro tras varios días de intensa actividad festera. La edición de este año ha reunido a 44 carrozas. El desfile ha arrancado en la rotonda del centro comercial Gran Vía y ha recorrido la avenida Pintor Xavier Soler, donde las carrozas han dado tres vueltas ante cientos de personas que no han querido perderse uno de los actos más desenfadados del programa oficial.

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