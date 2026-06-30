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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet

Mediterráneo pone el broche al concurso de castillos de Hogueras de Alicante

Mediterráneo pone el broche al concurso de castillos de Hogueras de Alicante

Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

C. Suena

La ciudad ya ha despedido las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron la noche del miércoles dando por finalizadas las fiestas de este año y, la noche de este lunes, Mediterráneo ponía el broche final al concurso de fuegos artificiales, este año salpicado por la polémica de la nueva ubicación para contemplarlos. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de las Hogueras, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos últimos días.

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