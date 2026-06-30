El Postiguet recupera los fuegos entre tradición, vallas y problemas de espacio

Los fuegos artificiales han vuelto al Postiguet y Alicante ha recuperado una de sus postales más reconocibles después del paréntesis del año pasado en la Zona Volvo. La imagen, sin embargo, no ha sido exactamente la de siempre. El disparo desde la arena, a la altura del Paseíto Ramiro, ha obligado a cerrar parte del arenal y ha concentrado al público en los tramos abiertos, sobre todo a la altura de la pasarela del Raval Roig, donde la playa se ha llenado de toallas, sillas, esterillas y familias que acuden con horas de antelación para no quedarse sin sitio.

El balance ciudadano deja una mezcla de satisfacción y queja. El regreso al Postiguet gusta porque acerca los fuegos al mar y devuelve el concurso a un escenario más natural que el del puerto. Al mismo tiempo, las restricciones de acceso, las vallas, la pérdida de espacio en la arena y las aglomeraciones han marcado la experiencia de muchos espectadores.

Desde las 23 horas, los agentes han comenzado los cinco días a desalojar el tramo comprendido entre los hoteles y la pasarela del Raval Roig, mientras buena parte del público se repartía entre la playa abierta, el paseo, las inmediaciones de los hoteles y otros puntos del litoral.

Mario Cartagena resume bien esa sensación partida. “Lo bueno del Postiguet es que los fuegos se ven más cerca pero me gustaría que fuera como toda la vida, con la gente en la playa y sin vallas”, explica. Para él, el regreso al litoral no basta si se pierde la forma tradicional de vivir la noche. “Ahora nos juntamos los que estaban en la playa con los de fuera y es un caos. Lo que se vivió el sábado con tanta masificación fue increíble. Prefiero lo de antes, la tradición de cenar en la arena”, añade.

La crítica más dura llega por la sensación de encierro en algunas zonas. Piedad Bonete asegura que su hija se encontró mal una de las noches y que tuvieron dificultades para sacarla entre la gente y los espacios acordonados. “No llegaban los servicios de emergencia ni las ambulancias. El sábado fue el peor día. Que no pase nada, porque como caiga un petardo fuera no podemos salir; es un círculo cerrado. Tuvimos que sacar a mi hija en volandas”, relata. Su lectura va más allá de la organización concreta de los fuegos: “Esto está hecho para los turistas, para cenar en los hoteles, no para los alicantinos”.

Última noche de fuegos artificiales de Hogueras: broche final a un certamen marcado por la nueva ubicación / Rafa Arjones

Otros espectadores hablan de incomodidad y falta de sitio. Inés Carretero considera que la restricción de arena ha empeorado la experiencia. “Está mal. Fuera estamos mal, con poco espacio, incómodos. No ha sido lo mismo que otros años; nos tenemos que poner con las toallas en el suelo”, señala.

Ricardo Ruiz pone el foco en la movilidad y en la concentración de público. “Hay mucha masificación y el transporte público se llena demasiado. El Ayuntamiento tiene que encontrar una solución”, defiende. También apunta a otro efecto de la presión sobre la arena: “Aquí hay riñas por los sitios en la playa”.

La visión no es unánime. Mila Rubio sostiene que este año los ha visto “muy bien” desde el Postiguet, aunque advierte de que cada vez hay más gente. “Los alicantinos sabemos que para coger buen sitio hay que estar aquí a las siete o las ocho. El problema es que hay mucha gente que llega quince minutos antes, salta por encima de todos y se pone delante”.

Claudia Galván también introduce matices. Ha acudido casi todos los días y valora que los castillos hayan sido “muy lindos”, aunque admite que se disfrutaba más cuando la playa estaba abierta sin tantas limitaciones. “La gente los veía cenando, tomando algo. Hay mucha gente y se han vivido aglomeraciones”, apunta.

Frente a las críticas, también hay quienes defienden que el Postiguet es el lugar adecuado y que las restricciones se entienden por seguridad. Aleidis Arias se muestra encantada con el regreso al litoral. “Los fuegos artificiales son espectaculares. Mucho mejor este año en el Postiguet; el año pasado fueron un desastre en la Zona Volvo. Su sitio es la playa”, afirma. Claudia Patricia Cardona coincide: “Que esté cortada la playa es por seguridad y se entiende. Desde aquí se ven perfectos, me encanta. La gente está feliz, emocionada”.

El regreso de los fuegos al Postiguet deja así una conclusión con muchos matices. La ubicación convence más que la Zona Volvo y recupera una imagen que forma parte del cierre de las Hogueras. A la vez, la reducción de espacio, las vallas, las dudas sobre los accesos y la concentración de público obligan a revisar cómo se ordena una cita que atrae cada noche a miles de personas. Alicante ha vuelto a mirar los castillos desde la playa. Ahora queda resolver cómo hacerlo sin que la tradición se convierta en una pelea por el sitio.