Las mentes que reinventarán el futuro se dan cita en Madrid

Ideas to start the future

Las mentes más brillantes, aquellas que tienen la capacidad para cambiar el mundo con sus ideas, se reunirán el próximo 25 de octubre en el Palacio de Cibeles de Madrid en Audi Summit for Progress bajo el lema ‘Ideas to start the future’.

29 septiembre 2022 | Texto: Victor Fúser

Un encuentro organizado por Audi, que también se podrá seguir por ‘streaming’, para promover las iniciativas que están ya construyendo una sociedad más sostenible basada en el progreso, la innovación y el diseño. Las entradas al evento cuestan 70 euros. Personalidades relevantes como Peter H. Diamandis, Henrik Wenders, Owen Rogers, Eneko Atxa, Inma Bermúdez, Sara Werner o Dimas Gimeno, y así hasta llegar a 15 voces de prestigio, darán a conocer su visión sobre el futuro.