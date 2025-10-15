Blackout: el desafío de mantenernos conectados

Seis episodios para entender qué pasa cuando el mundo se queda sin red

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre energética, la dependencia tecnológica y la fragilidad de las infraestructuras críticas, Cellnex lanza el primer capítulo de su serie de videopodcasts bajo el título “Blackout: when the lights go out” (Apagón: cuando se apagan las luces), una reflexión audiovisual sobre cómo responder ante un colapso eléctrico masivo.

Este contenido no solo plantea escenarios de emergencia, sino que pone sobre la mesa el papel de las telecomunicaciones como columna vertebral de la soberanía operativa de un país. ¿Qué ocurre cuando las redes caen? ¿Quién garantiza la continuidad de los servicios esenciales? ¿Cómo se articula la respuesta desde el sector privado con vocación pública?

En este episodio, expertos de Cellnex y el sector analizan cómo sus infraestructuras permiten mantener conectadas a las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y las administraciones en momentos de máxima tensión. La propuesta no es solo técnica: es política, estratégica y profundamente humana.

Este contenido forma parte de una serie de seis episodios, abordando temas como transporte, sostenibilidad, espacios urbanos y redes compartidas.