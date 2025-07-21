255 estudiantes universitarios con pocos recursos cumplen su sueño gracias a las becas de la Fundación ”la Caixa”

BeContent





En España, cerca de un tercio del alumnado universitario necesita ayuda económica para completar sus estudios. La estadística, por sí sola, no basta para entender lo que significa acceder a una carrera cuando el contexto económico lo hace todo cuesta arriba. Hace cinco años, la Fundación ”la Caixa” decidió actuar: no solo premiar la excelencia, sino abrirle camino allí donde el mérito, por sí solo, no alcanza.

Desde 2021, su programa de Becas de grado ha permitido que 255 jóvenes con talento y escasos recursos económicos puedan matricularse en la universidad. Para muchos, la beca ha sido mucho más que dinero: ha sido la puerta que les ha conectado con un futuro que antes parecía ajeno.





Más que una beca: una red que acompaña

En julio, la Fundación reunió en Barcelona a los 50 nuevos becarios de la convocatoria 2023. Muchos de ellos ya cursan su segundo o tercer año de carrera. Durante cuatro días compartieron vivencias, inquietudes, visitas culturales y talleres junto a sus orientadores académicos. El encuentro, además de ser un espacio de aprendizaje, fue un acto de reconocimiento.

Isidro Fainé. © Fundación "la Caixa".



«Con el programa de Becas de grado abrimos las puertas del futuro a jóvenes con talento que sueñan con transformar su vida a través de la educación universitaria. Promovemos la equidad y la igualdad de oportunidades porque creemos en una sociedad en la que el esfuerzo y el potencial de cada persona brillen sin barreras. Sabemos que aprovecharán esta oportunidad y se convertirán en referentes y en futuros líderes para muchos otros», ha expresado Isidro Fainé, que durante el encuentro ha compartido con los becados «las virtudes que caracterizan a un líder y que según describió Homero en La Ilíada son la justicia y el buen criterio; la sabiduría y el consejo; la sagacidad y la cautela, y el valor y la acción».

Más allá del discurso, el programa tiene un diseño pensado para que los becarios puedan centrarse plenamente en su formación: una mensualidad de 750 euros, ayuda inicial para material y tecnología, cursos de idiomas, dotaciones para estancias internacionales y un itinerario en habilidades transversales.

Romper el techo de cristal desde el aula

El valor de esta beca va más allá de lo académico. Significa estar a la altura de compañeros que parten con ventaja. Significa no tener que elegir entre trabajar o estudiar. Significa saber que hay alguien detrás que confía.

Ese es quizás el mayor capital intangible que reciben estos jóvenes: la certeza de que no están solos.

El encuentro en Barcelona no solo sirvió para estrechar lazos, sino para visibilizar una realidad cada vez más urgente: el acceso a la universidad no puede depender únicamente del código postal. La Fundación ”la Caixa”, con este programa, demuestra que la excelencia no es patrimonio exclusivo de unos pocos.

En sus cinco primeros años, la iniciativa ha tejido una red de apoyo que combina mérito, esfuerzo y justicia social. Y con cada becario, con cada historia de superación, se escribe un nuevo capítulo de esperanza.