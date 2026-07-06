CaixaProinfancia: un verano lleno de oportunidades

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La Fundación "la Caixa" trabaja para mitigar estas desigualdades a través de programas de acompañamiento socioeducativo, como CaixaProinfancia, que busca garantizar que todos los niños tengan acceso a un verano lleno de oportunidades. Para el año 2026, la Fundación "la Caixa" ha destinado más de 700 millones de euros a programas de transformación social. Esta inversión se dirige a áreas donde las necesidades son más urgentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias.

© Fundación ”la Caixa”

Y por eso, mientras que algunas disfrutan de unas merecidas vacaciones, otras deben enfrentarse a la falta de recursos económicos y a la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos. Así, la Fundación "la Caixa" ha puesto en marcha su programa CaixaProinfancia, que ofrece un verano lleno de actividades educativas y recreativas para más de 30.000 niños y adolescentes en riesgo de exclusión social.

La importancia del ocio educativo

El ocio educativo es fundamental para el desarrollo integral de los menores. A través de actividades lúdicas, culturales y deportivas, los niños no solo se divierten, sino que también adquieren habilidades sociales y personales. Este tipo de experiencias les permite:

Desarrollar la autoestima: Participar en actividades grupales ayuda a los niños a sentirse valorados y a mejorar su autoconfianza.

Participar en actividades grupales ayuda a los niños a sentirse valorados y a mejorar su autoconfianza. Fomentar la empatía: Al interactuar con otros, aprenden a ponerse en el lugar del otro, lo que es esencial para su desarrollo emocional.

Al interactuar con otros, aprenden a ponerse en el lugar del otro, lo que es esencial para su desarrollo emocional. Estimular la autonomía: Las actividades les enseñan a tomar decisiones y a ser responsables de sus acciones.

Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", destaca que "las actividades de verano de CaixaProinfancia son mucho más que una propuesta de ocio; favorecen el dessarrollo personal y social de niños y adolescentes con pocos recursos". El programa de CaixaProinfancia ofrece una amplia gama de actividades que se desarrollan entre junio y septiembre. Estas incluyen campamentos, colonias urbanas y centros abiertos, todos organizados en colaboración con diversas entidades sociales. Las actividades están diseñadas para ser inclusivas y accesibles, garantizando que todos los niños puedan disfrutar de un verano enriquecedor.

Los campamentos son una de las principales ofertas del programa. Estos espacios permiten a los niños disfrutar de la naturaleza, participar en juegos al aire libre y aprender sobre el medio ambiente. Por otro lado, las colonias urbanas ofrecen actividades en entornos urbanos, donde los menores pueden explorar su ciudad y participar en talleres creativos.

Campamentos, colonias y actividades teatrales: ¡Campamentos a escena!

Los campamentos son una de las principales ofertas del programa. Estos espacios permiten a los niños disfrutar de la naturaleza, participar en juegos al aire libre y aprender sobre el medio ambiente. Por otro lado, las colonias urbanas ofrecen actividades en entornos urbanos, donde los menores pueden explorar su ciudad y participar en talleres creativos.

© Fundación ”la Caixa”

Una de las novedades más destacadas este año es la iniciativa "¡Campamentos a Escena!", que incluye cinco dinámicas teatrales. A través de estas actividades, los niños trabajan en equipo para crear una obra de teatro, lo que les permite desarrollar habilidades como la creatividad, la expresión emocional y la cooperación. Este enfoque no solo es divertido, sino que también promueve la cohesión social entre los participantes.

Apoyo integral a las familias

CaixaProinfancia no solo se centra en los niños, sino que también ofrece un apoyo integral a sus familias. El programa busca romper el ciclo de pobreza intergeneracional mediante un modelo de intervención que combina:

Refuerzo educativo: clases de apoyo escolar y provisión de material educativo.

clases de apoyo escolar y provisión de material educativo. Ocio y tiempo libre: actividades durante todo el año que fomentan el desarrollo personal.

actividades durante todo el año que fomentan el desarrollo personal. Atención psicosocial: talleres y apoyo psicológico para ayudar a las familias a afrontar sus dificultades.

En el último año, más de 67.000 niños y adolescentes han sido beneficiados por este programa, que cuenta con la colaboración de más de 475 entidades sociales en toda España.

La lucha contra la pobreza infantil

La Fundación "la Caixa" también actúa como organismo intermedio del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cofinanciando la convocatoria "Más Infancia". Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer actividades de ocio educativo a 2.000 niños adicionales durante los meses de verano, ampliando así el alcance del programa.