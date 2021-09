Tamara ha conseguido hacer de su pasión, su profesión y reconoce que “según he ido conociendo el ballet, me he ido enamorando más”. Una de las cosas que más le gusta es que la danza puede conmover y cambiar el mundo a mejor. Cuando la vemos sobre el escenario transmite sutileza, ligereza o fragilidad, pero requiere de mucha fuerza y determinación. “Describiría a los bailarines como atletas de élite, necesitamos mucho trabajo físico y mucha disciplina, pero luego tenemos que disimular para que parezca fácil. Esa es la dicotomía de la danza”.

Pero para dedicarse a ello, la bailarina también ha tenido que hacer muchos sacrificios. “Lo más difícil es cuando eres adolescente y tienes que elegir entre salir con tus amigos o ir al estudio de ballet”.

Compromiso con la sociedad

La bailarina ha tenido un papel revolucionario a la hora de manejar una compañía de ballet. “Quiero dar el mejor apoyo físico, psicológico o nutricionista a los bailarines. Lo que haga falta para que puedan dar lo mejor de sí mismos sobre el escenario”.

Además, siente que tiene cierta responsabilidad con la sociedad. Por ello, hacen mucha labor de impacto social en el Este de Londres, en Tower Hamlets donde han desarrollado diferentes proyectos con jóvenes, con colegios o con personas que sufren Parkinson. “En National Ballet todos somos apasionados de lo que se puede hacer con las artes y cómo pueden tener un impacto social positivo”, explica.

Proteger lo que amamos

Su pasión por la danza la ha guiado a lo largo de su vida en todas las decisiones que ha tenido que ir tomando. Proteger aquello que amamos es importante para poder vivir tranquilos y afrontar nuestro día a día con seguridad y confianza. Una buena herramienta para lograrlo son los seguros. Xavier Puig, profesor de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, argumenta que “un seguro puede ayudarnos a cubrir esos imprevistos o situaciones en los que nos costaría reponer lo perdido”.

