En Catalunya, el pulso económico late con fuerza gracias a miles de empresas que, día tras día, impulsan la innovación, el empleo y el crecimiento. Desde pequeñas iniciativas familiares hasta grandes corporaciones con proyección internacional, conforman un ecosistema empresarial diverso, dinámico y profundamente arraigado en el territorio.

En este contexto, llegamos al momento en el que tenemos que dar respuesta a la difícil tarea que se plantea cada año al jurado de estos premios: elegir las empresas a las que reconocer. Proyectos brillantes que, todos ellos, merecerían por sí solos obtener el galardón retan al jurado a tener que escoger una sola entre diversas trayectorias empresariales inspiradoras y transformadoras para cada una de las categorías que se premian. Desde categorías más específicas, como la empresa más sostenible, la más internacional, la de mayor impacto corporativo o la más innovadora, a distinciones más globales que tienen en cuenta el compromiso familiar y generacional con un proyecto, a una trayectoria empresarial individual, hasta llegar al galardón principal de Empresa del año. Muchos son los criterios que se valoran y la dificultad de esta decisión nos reafirma, año tras año, en la convicción que el nuestro es un país vivo, con futuro, gracias a un tejido empresarial dinámico y de un nivel extraordinariamente elevado. Más allá de las cifras y de los resultados, detrás de cada candidatura hay una ilusión por un proyecto, un enorme compromiso con una misión y un constante esfuerzo por continuar avanzando. Todos ellos, además, representan a miles de compañías que, desde todos los sectores, día a día contribuyen al progreso y al bienestar colectivo a partir de la creación de riqueza y puestos de trabajo.

La celebración de la 45ª edición de los Premios Empresa del Año, organizados conjuntamente por Prensa Ibérica y Banc Sabadell, es, pues, una magnífica oportunidad para poner en valor el talento, la resiliencia y la capacidad transformadora del tejido productivo catalán, que se ha caracterizado históricamente por su espíritu emprendedor y su visión industrial y comercial. Un modesto pero sentido reconocimiento a las empresas que demuestran una notable capacidad de adaptación a un entorno cambiante, complejo y lleno de desafíos. Que saben afrontar estos tiempos de incertidumbre global, acelerar su transformación y, mantener al mismo tiempo su autenticidad, identidad y su vocación por contribuir al progreso económico y social de la comunidad.

El tejido productivo catalán afronta hoy retos relevantes para seguir mejorando su competitividad en un mercado global: mientras una mayor inversión en activos intangibles genera un aumento de la productividad, se evidencian cuellos de botella en el mercado laboral que pueden repercutir negativamente. Eso, sin duda, exige una apuesta firme por la tecnología y por el talento y, a la vez, requiere un esfuerzo conjunto por parte de todos los agentes económicos y sociales en una misma dirección. Como entidad financiera con más de 140 años de historia, en Banc Sabadell conocemos de cerca este esfuerzo, compartimos esa mirada hacia el futuro y trabajamos para que las empresas cuenten con los recursos necesarios para afrontar estos desafíos. Nuestra trayectoria está estrechamente vinculada al crecimiento económico del país y, especialmente, al desarrollo de su tejido empresarial. Nacimos para acompañar a empresas y empresarios, y esa vocación se ha mantenido intacta y sigue siendo hoy uno de los pilares de nuestra identidad.

Este compromiso se manifiesta en múltiples ámbitos. Acompañamos a las empresas en todas sus etapas: desde la expansión internacional de grupos consolidados hasta el nacimiento de nuevas iniciativas emprendedoras. Y una buena muestra de ello es la reciente inauguración del Hub BStartup Barcelona, dónde hemos concentrado todo el talento del banco al servicio de las startups y el ecosistema emprendedor de la ciudad. Un espacio polivalente, de conexión entre los distintos ámbitos de innovación, emprendedores y empresas, que facilite la colaboración entre ellos y mejore las estructuras y el acceso a la financiación. En definitiva, un espacio generador de valor para nuestros clientes y que ayudará a que las cosas pasen y pasen bien.

Entorno empresarial sólido

Asimismo, creemos firmemente en la importancia de construir un entorno empresarial sólido, inclusivo y responsable. Trabajamos para estar al lado de quienes generan prosperidad, impulsan la competitividad y crean oportunidades. Porque el crecimiento empresarial es un motor indiscutible de progreso económico y social. Y cuando a las empresas les va bien, a Catalunya y al conjunto del país también le va bien.

Los Premios Empresa del Año reconocen valores que compartimos plenamente con Prensa Ibérica, con quien tenemos la suerte de coorganizar estos galardones durante la última década y, representan un homenaje al conjunto del tejido empresarial catalán y nos recuerdan cada año que el talento y el esfuerzo merecen ser celebrados. En un momento en el que la sociedad demanda certezas y proyectos sólidos, es más importante que nunca señalar los ejemplos de éxito y resiliencia que inspiran y marcan el camino.

Por todo ello, mi más sincera felicitación a todas las compañías galardonadas, a las finalistas y, en definitiva, a todas las que, día a día, contribuyen al dinamismo y la fortaleza de nuestra economía. Su ejemplo refuerza nuestra confianza en el futuro y nos anima a seguir trabajando para ser el aliado financiero que necesitan en sus próximos desafíos.