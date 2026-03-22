Veolia apuesta por la innovación y la digitalización para garantizar el agua

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Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en cerca de un centenar de municipios de la Comunitat Valenciana, ha apostado durante los últimos años por la innovación y la digitalización como herramientas para garantizar la prestación del servicio de agua potable y de calidad a toda la ciudadanía.

Cabe tener en cuenta que el acceso al agua potable en los hogares españoles fue un proceso que comenzó a mediados del siglo XIX y se afianzó a lo largo del siglo XX. Este hito transformó por completo la vida cotidiana, sobre todo para las mujeres, que pudieron destinar el tiempo liberado a su propia formación, al trabajo remunerado y al cuidado de la familia en mejores condiciones. Por eso, en esta ocasión, Naciones Unidas ha decidido dedicar el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, a la conexión entre agua y género en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un acceso equitativo y sostenible. El compromiso de Veolia con este objetivo es firme: garantizar que todas las personas dispongan de agua apostando por soluciones innovadoras, con el impulso de las alianzas.

Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

En paralelo, el desarrollo de infraestructuras hídricas ha sido clave para el progreso del país y de la Comunidad Valenciana. Aunque España cuenta hoy en día con servicios de agua de alta calidad, es uno de los países europeos más afectados por el estrés hídrico. El cambio climático, con sequías prolongadas y lluvias torrenciales, impacta especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que ante este desafío, resulta fundamental avanzar en economía circular regenerando el agua, valorizando residuos y desplegando energías renovables.

El compromiso de Veolia

Veolia, referente global en servicios de agua, energía y residuos, con un fuerte arraigo local en nuestro país, cuenta con la capacidad operativa, el conocimiento experto y la tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos. Además, trabaja con un sólido compromiso: garantizar que todas las personas tengan acceso al agua de manera inclusiva y sostenible, a través de la innovación, las alianzas público-privadas y el diálogo en todo el territorio.

De hecho, contamos con ciudades como Benidorm, referentes turísticos a nivel nacional e internacional, pero que ha conseguido el mayor porcentaje de eficiencia hídrica de toda España, con un aprovechamiento cercano al 96%.

Equidad y acceso a los servicios de agua

Veolia promueve la seguridad ecológica y el desarrollo sostenible, garantizando el acceso universal al agua como derecho fundamental en los territorios donde opera. Pionera desde 2012 en la implementación de medidas sociales, la compañía ha establecido fondos y tarifas sociales para colectivos vulnerables antes de que la legislación lo exigiera. El plan de acción social de la compañía se basa en tres ejes: generación de oportunidades educativas, mejora de la ocupabilidad y creación de comunidades sostenibles.

Entre otras iniciativas, destaca el Pacto Social de Veolia, un modelo de gobernanza abierto y participativo con agentes sociales, económicos e instituciones locales, que renueva anualmente sus objetivos para multiplicar el impacto social positivo. Otro proyecto clave es el programa OLA, lanzado en 2020 junto a Cruz Roja, que ofrece itinerarios personalizados de empoderamiento e inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad, con foco en beneficiarias del fondo social del agua. Este programa pone en práctica una metodología replicable basada en cinco pilares: cobertura de necesidades básicas, acompañamiento psicosocial, servicios de empleabilidad, coordinación municipal y evaluación de impacto, alcanzando en 2025 un 82% de participación femenina, y ha tenido gran éxito en ciudades como Alicante o Torrevieja.

Innovación para la resiliencia

Veolia lidera la transformación del sector del agua en España mediante la integración de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras que responden a los desafíos actuales de escasez hídrica, cambio climático y seguridad sanitaria. A través de la digitalización, la economía circular y la colaboración con instituciones, centros tecnológicos, universidades y start-ups, la compañía impulsa proyectos estratégicos que optimizan la gestión del ciclo integral del agua y garantizan la resiliencia de las infraestructuras y los territorios.

Hubgrade es el ecosistema tecnológico de Veolia que lidera la transformación digital mediante gemelos digitales, IA generativa, mantenimiento predictivo y analítica avanzada que procesa más de 60 millones de datos diarios de telelectura para optimizar la toma de decisiones en tiempo real. En el caso de la Comunitat Valenciana cuenta con dos centros operativos, el de Costa Blanca, ubicado en Benidorm, y el de la ciudad de Valencia.

En los PERTEs de digitalización del agua, Veolia ha obtenido los mejores resultados del sector privado, con 17 proyectos cofinanciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los fondos NextGenerationEU que beneficiarán a más de 6,2 millones de habitantes en 209 municipios, desde grandes ciudades a zonas con baja densidad de población, creando 1.457 empleos en todo el territorio nacional. De ellos, casi 17 millones se están gestionando en la Comunitat Valenciana y está previsto que sus actuaciones, en ciudades como Paterna, Cullera, Elche o Alicante, estén finalizadas antes del verano.

La regeneración y reutilización del agua, junto con la valorización de residuos, la eficiencia energética y la preservación de la biodiversidad, son los otros de los ejes que han puesto en marcha proyectos emblemáticos en la Comunitat Valenciana como el Parque de la Marjal de Alicante, el proyecto Guardian para la prevención de incendios en el Parque Natural del Túria, los tanques de tormenta en ciudades como Torrevieja o los proyecto para el uso de agua regenerada en diversas áreas como la industria a través del proyecto Innocua.

Estas iniciativas contribuyen a un futuro más saludable, próspero e inclusivo, con servicios eficaces, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de las comunidades.