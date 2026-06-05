Veolia impulsa la seguridad ambiental superando el uso de 43hm3 anuales de agua regenerada en la Comunitat Valenciana

Contenido ofrecido por:



Este año, Naciones Unidas promueve la acción climática en el Día Mundial del Medio Ambiente. El lema “Por el clima ya” nos invita a actuar unidos por un mundo que avanza hacia un cambio de paradigma mediante dos estrategias: la mitigación, para limitar el calentamiento global, y la adaptación para proteger a las personas y a los territorios.

Veolia, referente global en iniciativas para la transformación ecológica, trabaja en los ámbitos del agua, la energía y los residuos con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación. En 2025, con un equipo de más de 18.000 personas en España, el grupo ha abastecido de agua a más de 13,5 millones de personas en más de 1.000 municipios, ha tratado 1.280.910 toneladas de residuos y ha contribuido a evitar la emisión de 363.440 toneladas de CO 2 equivalente. En concreto, en la Comunitat Valenciana, Veolia y sus empresas mixtas gestionan el ciclo integral del agua en cerca de un centenar de municipios y cuentan con diversos proyectos en marcha enfocados hacia la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación al cambio climático.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

Las soluciones de Veolia ofrecen seguridad ambiental a la ciudadanía en los territorios donde opera mediante tres ejes clave principalmente: garantizar la disponibilidad y calidad de recursos naturales esenciales como el agua; implementar una economía circular para dar una nueva vida a los residuos; y reducir la contaminación y descarbonizar para proteger tanto la salud humana como la actividad industrial.

Seguridad ambiental significa, por lo tanto, garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la vida cotidiana en cualquier circunstancia. El agua es vital para la agricultura y la alimentación; la energía, imprescindible para infraestructuras críticas como hospitales; y la gestión de residuos, fundamental para proteger la salud humana y ambiental.

Por ello, la compañía trabaja para seguir manteniendo sus servicios incluso en situaciones críticas como episodios de sequía o conflictos geopolíticos. Esto es fundamental para el bienestar de las personas y para la industria, la agricultura y las administraciones públicas, ya que los recursos naturales sustentan nuestro sistema económico y social, protegiendo la vida de las comunidades.

En la Comunitat Valenciana esta capacidad se puso a prueba durante la DANA de octubre de 2024, en la que el 40% de los municipios afectados en la provincia de Valencia están gestionados por Veolia y donde la se puso a prueba la capacidad de reacción y la agilidad en recuperar el servicio y las infraestructuras, conseguido en gran parte gracias a la apuesta por la digitalización que hace años que se está trabajando, sobre todo desde los centros Hubgrade by Veolia de Costa Blanca (Benidorm) y Valencia.

Del mismo modo, cabe tener en cuenta que Veolia gestiona una considerable cantidad de municipios turísticos en zonas de gran estrés hídrico, como es el caso de Benidorm, y donde se ha conseguido alcanzar una media del 95% de eficiencia hídrica, un porcentaje muy superior a la media.

Otra de las apuestas de Veolia es el uso del agua regenerada, que ha superado ya los 43 hectómetros cúbicos anuales. Así, se han desarrollado proyectos que permiten su uso en para el riego de parques y jardines, para usos industriales o para la reducción del riesgo de incendios en zonas naturales como el Parque Natural del Turia, donde el sistema Guardian refresca y protege el terreno, además de funcionar en caso de incendios. Otro ejemplo es la Doble Red de Reutilización de Agua iniciada en 2006, que es la infraestructura hidráulica que posibilita en la ciudad de Alicante la reutilización en el medio urbano de aguas regeneradas a través de más de 50 km de tubería para usos diversos, como el riego o la limpieza viaria.

Del mismo modo, desde Aguas de Alicante y Aigües d'Elx se está trabajando, junto a CETAQUA, con el proyecto IRIS "Digitalización de las Soluciones Basadas en la Naturaleza para contribuir a su implementación frente a los retos climáticos" y el proyecto Biovera Promoción de infraestructuras verdes en el Mediterráneo para maximizar la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático.

En ciudades como Alicante, con el despliegue del proyecto ONDAS, una plataforma digital de avisos y emergencias busca modernizar y centralizar la gestión de alertas relacionadas con el ciclo integral del agua. En funcionamiento 24/7, ONDAS recopila, analiza y muestra en mapas interactivos información en tiempo real de múltiples fuentes: estaciones meteorológicas, radares, sensores de calidad del agua, cámaras de vigilancia, modelos de predicción de inundaciones y sistemas de control de vertidos. Ante situaciones de riesgo (lluvias intensas, contaminación del agua, desbordamientos), envía alertas automáticas a los responsables correspondientes para su activación.

Cabe tener en cuenta que Veolia y alguna de sus empresas participadas en Comunitat Valenciana: Aguas de Alicante, Aigües de Cullera y Aigües de Paterna, en colaboración con veinte ayuntamientos de la Comunitat Valenciana donde se gestiona el ciclo integral del agua, han obtenido más de 16 millones de euros de la segunda convocatoria del PERTE para la digitalización del ciclo del agua, donde también se incluyen este tipo de sistemas de alerta temprana, entre otras actuaciones. La obtención de estos fondos, subvencionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, procedentes de los Planes de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, refuerzan el compromiso de la empresa con la modernización del sector.