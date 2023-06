El feeling de Luis de la Fuente con los jugadores: desnudando el éxito de España en la Nations League

Jugador de equipo, a nadie en la Federación le extrañó que a los pocos segundos de levantar Jordi Alba el trofeo, Luis diera un paso a un lado para ceder el protagonismo de la foto a los jugadores, a los que visten de corto y no con una corbata. “Los importantes son los jugadores”, comentaba en declaraciones posteriores a la final. Sin embargo, el largo abrazo que se dio con cada persona de su staff, especialmente con el Director Técnico de categorías inferiores, Francis Hernández, simbolizaba todo ese trabajo que hay diariamente detrás de cada decisión que se toma y que el aficionado no percibe.

El “es muy difícil ganar esto” de Rodri y una audiencia disparada

Precisamente del staff actual y anterior, así como estos jugadores y otros que no pudieron estar en Rotterdam, se acordaron estos futbolistas nada más levantar la copa, y es que esta recién creada Liga de las Naciones (tercera edición que se celebra) es el título a nivel de selección donde más se prima la regularidad y exige estar a un alto nivel no sólo durante tres semanas o un mes cada cuatro años, sino durante dos años consecutivos, que es lo que dura la competición. “Es muy difícil ganar esto, compiten los 16 mejores países de Europa”, recordaba Rodri, MVP de la semifinal, de la final y hombre de moda en el fútbol europeo tras conquistar también la Champions League con un gol suyo (y acumular otro MVP en la mencionada final). Tras este título, más los cuatro que ha sumado con su club, el Manchester City, su nombre se ha asociado al del Balón de Oro. La afición ya era consciente de esta dificultad y no quiso perderse la final siendo el espacio televisivo más visto de todo el año con un 48,4% de share en la tanda de penaltis y más de 7 millones de españoles viendo a Unai Simón parar dos y a Dani Carvajal cómo metía ese último tiro.