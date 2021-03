Detalles para sorprender a papá en su día

Sin duda esta es la camisa vaquera de fondo de armario que tu padre no se quitará. En tejano oscuro, sin bolsillos y con logo bordado, tiene ese toque elegante que la convierte en una prenda de lo más versátil. Elaborada en algodón 100%, esta camisa está pensada para durar y para usar temporada tras temporada.

Estos zapatos de cordones de la firma Dustin elaborados en piel son tu opción si tu padre es de los que no se permiten salir de casa sin lucir impecables. Con una cómoda suela de caucho y puntera redonda, son ideales para combinar con pantalones tipo chino.¿El truco de estilismo? Unos calcetines con un estampado divertido. ¿Se atreverá?

La pulsera de actividad Galaxy Fit2 de Samsung es ideal para mantener un estilo de vida saludable gracias a que registra todos los datos de movimiento que necesites. Con un cristal 3D y un diseño super moderno, sirve además como complemento a cualquier look. Incorpora una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas a color, un vistazo rápido bastará para comprobar información como podómetro, frecuencia cardiaca, calorías, sueño y hasta nivel de estrés.

La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte está llamada a ser uno de los fenómenos del año. Y es que ya desde la sinopsis engancha. Con Línea de fuego, el autor sitúa con sobrecogedor realismo al lector entre quienes, voluntarios o a la fuerza, estuvieron no en la retaguardia, sino peleando en ambos bandos en los frentes de la Batalla del Ebro. En España se han escrito muchas y excelentes novelas sobre esa contienda desde distintas posiciones ideológicas, pero ninguna como ésta. Nunca antes la Guerra Civil se había contado así.

Sudadera deportiva

Adidas

49,95€

Una sudadera gris es el básico deportivo que no puede faltar en ningún ropero bien surtido. Clásicas y fácil de combinar, es perfecta para entrenar al aire libre cuando hace fresquito y ¿por qué no? como protagonista de los looks más casual. Con capucha y tonalidades neutras, está elaborada en un suave tejido que aislará y a la vez transpira en los momentos de actividad física más intensa.