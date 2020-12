La moda sostenible ha llegado para quedarse

Gema Carrasco





El pasado 15 de diciembre tuvo lugar el debate “Sostenibilidad e innovación en la moda. Slow fashion”, organizado por Prensa Ibérica y patrocinado por Signus y en el que colaboraron Slow Fashion Next, Lucía de Gustín y Neomatique. En este encuentro se dieron cita Isabel López-Rivadulla, directora de comunicación y marketing de Signus, entidad sin ánimo de lucro y responsable de la gestión de los neumáticos fuera de uso; Gema Gómez, fundadora y directora de la Plataforma de Formación y Divulgación en Moda, Sostenibilidad y Negocio Slow Fashion Next; Lucía de Gustín, fundadora, artesana contemporánea y directora creativa de Lucía de Gustín; y Patricia Echevarría, responsable de proyectos en Balab Factory, un laboratorio de innovación textil basado en la valoración de residuos y la economía circular a través de la impresión 3D.

De izquierda a derecha: Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, Isabel López-Rivadulla, directora de comunicación y marketing de Signus, Lucía de Gustín, fundadora, artesana contemporánea y directora creativa de Lucía de Gustín y Patricia Echevarría, responsable de proyectos en Balab Factory. Foto: Jesús Umbría.

Sostenibilidad e innovación

Gema Gómez. Foto: Jesús Umbría. Gema Gómez trabajaba como diseñadora hasta que empezó a viajar a Asia y descubrió un río contaminado donde solo había fábricas de textil. “Me di cuenta que había que hacer otro tipo de producción”, asegura la fundadora de Slow Fashion Next. “La moda sostenible es aquella que, desde el origen de una prenda hasta su deshecho, tiene en cuenta el impacto en el medioambiente, el uso de recursos, la salud, las personas y los salarios”, explica Gema.

“No es que la moda sostenible sea cara, es que lo barato es explotar” Gema Gómez

Gema Gómez. Foto: Jesús Umbría.

En este ámbito “la innovación juega un papel clave. Viene para proponer, buscar nuevas soluciones y alternativas super importantes para transformar el sector textil hacia modelos más responsables en 3 ejes: social, económico y medioambiental”, nos cuenta Patricia Echevarría.

Lucía de Gustín. Foto: Jesús Umbría. En este sentido cabe señalar que como explica Lucía “una camiseta de algodón orgánico no quiere decir que sea sostenible, depende de donde se haya producido y en qué cantidades se produzca. Para mí es más sostenible algo que se produce en pequeñas cantidades en mi zona y genera trabajo”.

“Creo que Neomatique abre un mundo de posibilidades al mundo de la moda y lifestyle” Lucía de Gustín

Lucía de Gustín. Foto: Jesús Umbría.

La sociedad está teniendo un cambio de mentalidad y cada vez somos más responsables en los diferentes sectores sobre los residuos que generamos y cómo potenciar la economía circular. Como advierte Gema, “en la naturaleza realmente no existen los residuos. Se trata de emularlo”.

Es por ello que cada vez son más las empresas comprometidas con la sostenibilidad. “Signus tiene un compromiso con darle una segunda vida a los neumáticos”, nos cuenta Isabel López-Rivadulla. “En la moda encontramos un sector interesante y vimos como el neumático ya se utilizaba en suelas de calzado y descubrimos que tiene una cantidad de usos impresionantes”.

Neomatique, de residuo a moda

Patricia Echevarría. Foto: Jesús Umbría. Bajo esta premisa nació el proyecto Neomatique del que Signus, Slow Next Fashion y Lucía de Gustín forman parte. “Hemos puesto mucha ilusión y trabajo empezando por una investigación mundial y un mapeo de lo que se hacía en el mundo hasta un desarrollo buscando un poco la innovación y la artesanía. Hemos trabajado en dos líneas: el encapsulado de polvo de neumático y de granulado de neumático en resina y la impresión 3D.

“Nos queda mucho por hacer, pero la moda sostenible ha venido para quedarse” Patricia Echevarría

Patricia Echevarría. Foto: Jesús Umbría.

Se ha creado un filamento flexible con polvo de neumático”, relata la diseñadora Lucía de Gustín. Por su parte, Isabel asegura que “Neomatique es un proyecto que nos ha llenado de ilusión y que está al alcance de todos los profesionales que quieran trabajar con el neumático reciclado”.

Seguramente de aquí a unos años veamos una transformación brutal en la moda. Desde Europa ya están sentando las bases. Patricia Echevarría advierte que “el Pacto Verde es la hoja de ruta que deben seguir las empresas y las que no entren a transformar sus modelos de producción hacia una nueva manera de hacer las cosas son las que no van a ser sostenibles económicamente”.

Consumo responsable

Isabel López-Rivadulla. Foto: Jesús Umbría. La situación que estamos viviendo con la pandemia nos ha hecho parar en seco y reflexionar. Durante este tiempo no hemos consumido mucho y hemos visto que no necesitamos tanto para vivir. Un paso clave en el apoyo a la sostenibilidad es abogar por un consumo responsable. “Hay que tomar conciencia de que no necesitamos tanta ropa”, expone Patricia. Asimismo, una de las cosas que ayudaría a que los ciudadanos tomarán conciencia sobre lo que están comprando es que tuviesen etiquetas que indicasen que ese producto es sostenible, como ya ocurre con otros sectores como el de la energía.

“Las empresas que no miren a la sostenibilidad y la innovación se van a quedar atrás” Isabel López-Rivadulla

Isabel López-Rivadulla. Foto: Jesús Umbría.

No debemos olvidar que hacer las cosas bien cuesta dinero y que está en juego nuestro futuro, nuestra forma de vivir y trabajar y la continuidad de las empresas. Por eso debemos tener en cuenta que la moda sostenible no es cara. “Si a una prenda de 5 euros le añades los costes de la fabricación o lo que cuesta recuperar un río que se ha contaminado por las sustancias tóxicas… Si esos costes estuvieran computados en el precio de un producto no sostenible sería más caro”, recalca Gema Gómez. Isabel López-Rivadullo concluye que “estamos en una situación en la que vamos por buen camino, aunque todavía quedan pasitos por dar”.