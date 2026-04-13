Consolidación de una Transformación hacia el Crecimiento Sostenible

Nerea Pérez Fernández

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha culminado una profunda transformación en los últimos años, evolucionando desde un perfil tradicionalmente cíclico a convertirse en un proveedor diversificado de servicios para la industria.

Con más de 20 años de trayectoria, la compañía ha fortalecido su modelo de negocio, ha mejorado su rentabilidad y ha reducido drásticamente su dependencia de sectores como la construcción.

Una Estructura de Negocio Robusta y Diversificada

La clave de la nueva GAM reside en un modelo de negocio equilibrado sobre tres pilares fundamentales:

Negocio Recurrente (Alquiler a Largo Plazo): Este segmento, basado en contratos de 3 a 5 años, ya representa cerca del 30% de la facturación total. Aporta una visibilidad y recurrencia de ingresos sin precedentes, con una cartera contratada de 280 millones de euros y una tasa de renovación de contratos superior al 90%.

Negocios sin CAPEX (Distribución y Posventa): A través de acuerdos con grandes fabricantes internacionales, GAM distribuye maquinaria en geografías exclusivas. Este modelo permite incrementar la facturación sin necesidad de realizar inversiones en activos, impactando positivamente en la rentabilidad.

Negocio Tradicional (Alquiler a Corto Plazo): La actividad de alquiler tradicional que, junto a otros servicios, completa la cifra de negocio y se beneficia de la alta demanda del mercado.

Gracias a esta estrategia, la compañía goza de una alta diversificación sectorial (logística, alimentación, automoción, etc.), donde ningún sector individual llega a pesar más del 10% del total.