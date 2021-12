Planes ‘online’ para pasar tiempo en familia

Contenido ofrecido por:





En Navidades los gastos se multiplican con respecto a cualquier otra época del año: cenas navideñas, eventos familiares, regalos para los niños, planes de ocio… Nuestro bolsillo se resiente enormemente durante estas fechas. Pero hay familias que están viviendo un ‘mientras tanto’ y que tienen que hacer malabares para sortear esta época del año y que seguramente no puedan hacer planes en familia que supongan un gran desembolso.

Pero hay muchos planes que se pueden hacer con poco presupuesto, para ello solo necesitaremos conexión a internet y disponer de una Tablet o smartphone. Además, Vodafone quiere estar con esas familias que están pasando un ‘mientras tanto’ con sus tarifas sociales. La Tarifa Conectad@s está pensada para aquellas personas mayores de 30 años que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. Por 10 euros al mes, esta tarifa incluye navegación 5G hasta alcanzar 15GB y llamadas ilimitadas. Otra opción es la Tarifa Conectad@s+internet, que incluye móvil e internet, con 15GB acumulables y llamadas ilimitadas por 25 euros al mes.

Ahora que ya pueden acceder a internet, les proponemos diferentes planes para hacer en familia estas Navidades y sin salir de casa. ¡Solo necesitarán conexión a internet!

Juegos de mesa online

Si no tienen ningún juego de mesa a mano con el que pasar un rato divertido en familia, no se preocupen, hay aplicaciones con muchos tipos juegos.

Solo necesitan el móvil o la Tablet y podrán pasar un rato divertido jugando al clásico parchís, al Monopoly, al juego de Cartas UNO, al apalabrados o al juego de moda, Among Us.

¿Ya han decidido por cuál van a empezar?

Escape Room online

Los Escape Rooms son juegos colaborativos donde el ingenio y la lógica son fundamentales para ir resolviendo pistas, ya están disponibles de forma online para poder hacerlos sin salir de casa.

Además de ser muy divertidos, nos ayudarán a fomentar con nuestros hijos valores como el trabajo en equipo.

En Mad Escape Room ofrecen diferentes alternativas para embarcarse en una aventura única según la edad de los pequeños.

Recetas de dulces navideños ‘healthy’

¿Quién no prefiere un dulce casero? Podemos pasar tiempo en familia cocinando algún postre navideño, eso sí, que lleve ingredientes saludables.

En Instagram o internet hay muchas recetas para elegir la que más nos guste.

¿Os apetece probar el turrón de tres chocolates de @chefbosquet?

O, ¿se atreven mejor a cocinar el brownie de Nutella con formas navideñas de @burpee_vet?

Palomitas y ¡acción!

En HBO disponen de un amplio catalogo de series y películas para disfrutar en familia.

Es hora de hacer unas palomitas y elegir entre todas las opciones disponibles.

¿La saga de Harry Potter? O, ¿mejor Kung Fu Panda?

Escribir la carta a los Reyes Magos en familia

A todos los niños les hace mucha ilusión cuando llega el momento de escribir la carta a los Reyes Magos y pedirles los regalos que quieren que les dejen este año cuando entre por la chimenea.

Antes había que buscar un buzón físico donde depositar las cartas a Oriente, pero con internet ya no hace falta, los Reyes Magos también se han actualizado.

Ahora la carta se puede escribir online y se aseguran de que llegue a sus destinatarios.

Pero no se olviden el día de Reyes de dejar agua y roscón para Melchor, Gaspar y Baltasar y sus tres camellos.