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Así ha transcurrido el Foro Ferrándiz con Butragueño y Corbalán

El Foro Pedro Ferrándiz, celebrado en el Teatro Principal, rindió homenaje a la figura de uno de los alicantinos más ilustres, el estratega que revolucionó el baloncesto. Durante la jornada, presentada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y el periodista Jesús Álvarez, se debatió en torno a su figura y legado con emblemas del Real Madrid. Participaron Juan Antonio Corbalán, Cristóbal Rodríguez y Emilio Butragueño. El Foro Ferrándiz es un encuentro organizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Leyendas Blancas (la asociación oficial de exjugadores de baloncesto del Real Madrid), Prensa Ibérica e INFORMACIÓN. Más información