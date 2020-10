La gran mayoría de los países europeos se preparan para adoptar medidas drásticas contra la segunda ola de la pandemia de la covid-19, que en España ha superado ya el millón de casos y donde las autoridades estudian un posible toque de queda como el adoptado en Francia para grandes ciudades y en la Lombardía italiana.

España

España sumó este miércoles 16.973 nuevos casos de covid-19, 6.114 en las últimas 24 horas, con lo que el total de contagios desde el inicio de la epidemia supera el millón (1.005.295) y el de muertos se eleva a 34.366, tras registrarse 156 más.

Según los datos de las regiones, Madrid sigue a la cabeza de nuevos contagios, con 2.235 en un día, seguida de Cataluña (noreste), con 615, Andalucía (sur), con 518, Galicia (noroeste), con 477, y Aragón (este), con 389.

Italia

Los contagios de coronavirus se dispararon en Italia hasta los 15.199 en las últimas veinticuatro horas, una cifra nunca antes registrada, y 127 personas murieron, un dato que no se veía desde mayo, según el parte de hoy del Ministerio de Sanidad.

Se trata de un aumento de nuevas infecciones que no se había visto en toda la emergencia (el máximo hasta ahora eran las 10.925 del sábado) pero también se ha hecho un número de pruebas récord, casi 178.000 en el último día, mientras que antes se hacían muchas menos.

La región más afectada es Lombardía (norte), con 4.125 nuevos positivos, más del doble que el martes, y otra especialmente golpeada es Campania (sur), con 1.760 casos. Ambas regiones aplicarán desde jueves y viernes, respectivamente, un toque de queda nocturno.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, estudia la posibilidad de aplicar ya a finales de semana un toque de queda desde las 23.00 a las 5.00 horas en todo el país.

Alemania

Alemania registró en las últimas 24 horas 7.595 nuevos contagios con coronavirus, el segundo valor más elevado desde el inicio de la pandemia, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche. El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 380.762, con 9.875 víctimas mortales, 39 más en un día.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, que ha dado positivo por coronavirus, dijo anoche en la ZDF que no descarta extender otros parones de la vida pública como el decretado en Berchtesgaden (sur), debido a la elevada incidencia, con 262,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en una semana. "Ese es precisamente el enfoque que tenemos, tomar medidas no a nivel federal, sino siempre adaptadas a la situación. Y estoy seguro de que así también tendrá una mayor aceptación", dijo.

Francia

El Gobierno francés trabaja con la hipótesis de que el número de enfermos de covid-19 en las unidades de cuidados intensivos, que ya han superado el umbral de los 2.000, va a seguir aumentando las próximas dos semanas antes de que el toque de queda dé los primeros efectos.

En cuanto al número de contagios, este martes se notificaron 20.468 en toda Francia, una cifra elevada pero de un nivel inferior a los récords de más de 30.000 alcanzados la semana pasada. Para contener esta nueva ola, el Consejo de Ministros presentará este miércoles un proyecto de ley que permita, mediante el estado de urgencia sanitaria, prorrogar el toque de queda más allá de las cuatro semanas iniciales y tomar otras medidas.

Portugal

Portugal registró el segundo día con más positivos desde que comenzó la pandemia, con un total de 2.535 nuevos contagiados, por lo que el número total de personas diagnosticadas con Covid-19 en este país es de 106.271.

El secretario de Estado de Salud de Portugal, Diogo Serra Lopes, aseguró hoy que el momento actual es de "gran preocupación", aunque insistió en que el Sistema Nacional de Salud de Portugal tiene capacidad de respuesta para implementar el número de camas hospitalarias en planta y en UCI que sean necesarias.

El número de enfermos en planta se incrementó hoy en 35, hasta sumar un total de 1.272, y los pacientes en UCI son ya 187 (11 más en las últimas 24 horas).

El número de casos activos de Covid en el territorio portugués también alcanzó récord en las últimas horas desde que se inició la pandemia hasta un total de 40.804 personas, 1.179 más en el último día. Además, el país sumó hoy 16 decesos por Covid, por lo que el total de fallecidos es de 2.229 personas.

Rusia

Rusia registró 317 fallecidos por covid-19 en las últimas 24 horas, el mayor número de decesos en un día desde el comienzo de la pandemia, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país. Moscú acumula 377.017 casos de covid-19 y 6.121 fallecimientos por esta enfermedad, 63 de ellos en las últimas 24 horas.

Pese al gran repunte de la epidemia en las ultimas semanas, en las que se han más que duplicado los contagios diarios, las autoridades de Rusia han descartado la adopción de medidas drásticas como el confinamiento o la paralización de sectores económicos.

"Si no se adoptan medidas antiepidémicas adicionales, el incremento de la morbilidad continuará hasta mediados de diciembre, según los modelos (matemáticos)", advirtió el subdirector del Centro de Tecnologías Informáticas y de Cálculo, Andréi Yúrchenko.

República Checa

La República Checa ha registrado en las últimas 24 horas 11.984 nuevos contagios de covid-19, lo que supone un nuevo récord desde que se desató la pandemia en primavera, informó hoy el Ministerio de Sanidad. En este país, que tiene actualmente el mayor número de casos per cápita de la Unión Europea (UE), hay actualmente 4.064 personas hospitalizadas, 634 de ellas en estado grave.

Es una espiral que el Gobierno ha tratado de frenar cerrando escuelas, bares y restaurantes, y prohibiendo reuniones de más de seis personas en la calle. El país, en estado de emergencia desde el 5 de octubre, trata de evitar el confinamiento obligatorio, aunque no se descarta el cierre de las tiendas y comercios no esenciales, algo que ha propuesto el ministro de Sanidad, Roman Prymula.

Reino Unido

El condado de South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, pasará al nivel más alto de alerta de covid-19 -el 3- para controlar el aumento de los contagios de coronavirus, confirmó este miércoles el alcalde de Sheffield, Dan Jarvis. La medida, que se hará efectiva a partir de primera hora de este sábado y que afectará a 1,4 millones de personas, fue tomada después de que el área metropolitana de Manchester, norte de Inglaterra, también fuese situada en el escalafón más alto de riesgo.

El norte de Inglaterra está muy afectado por la segunda ola de la covid-19 y, además de Manchester, Liverpool también fue situada hace unos días en el nivel 3 de alerta, lo que implica el cierre de bares y "pubs" que no venden comida, así como limitar los contactos entre personas que no viven bajo el mismo techo. En el Reino Unido se registraron este martes 21.331 casos de covid y 241 muertes, el número de decesos más elevado desde junio.

Austria

Un total de 1.958 personas se han contagiado por covid-19 en las últimas 24 horas en Austria, lo que supone un aumento del 28 % respecto al día anterior y nuevo récord de casos diarios desde que estalló la pandemia en marzo. Desde que comenzó la pandemia han muerto 925 personas en el país, 11 en las últimas 24 horas.

Austria lleva varias semanas sumando periódicamente nuevos máximos históricos de contagios, lo que el pasado lunes llevó a las autoridades a anunciar nuevas restricciones, como la reducción de aforos para grandes eventos y la limitación de reuniones no laborales en interiores a un máximo de seis personas.

Croacia

La pandemia sigue en cifras récords en Croacia, donde se han dejado de rastrear los contagios. País de 4,5 millones de habitantes, Croacia registró en las últimas 24 horas un récord con 1.424 nuevos positivos por covid y 11 fallecidos, con lo que el número total de muertos asciende a 393.

Las autoridades sanitarias y los epidemiólogos advirtieron sobre un posible colapso del sistema hospitalario si continúan aumentando los casos, al tiempo que se han dejado de rastrear los contactos porque el sistema está desbordado. En la actualidad hay 622 pacientes hospitalizados por covid.

Bélgica

Bélgica registra una incidencia acumulada de 872,2 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes de media diaria en los últimos 14 días, lo que supone un avance del 239 % respecto a las dos semanas anteriores, según los datos publicados este miércoles por las autoridades sanitarias. Esto ocurre dos días después de que el país haya cerrado restaurantes, bares y cafés y aplique un toque de queda nocturno en todo el país.

La zona más afectada es Lieja (sureste), con una incidencia acumulada de 1.615 casos sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguida de la provincia del Brabante Valón (sur) con 1.344 nuevos casos. En las últimas 24 horas se ha superado el récord de 400 ingresos por covid en el hospital, lo que lleva a 2.774 las hospitalizaciones actuales. La media semanal se sitúa en 295,3 ingresos, un 95 % más que hace siete días. En cuanto a los decesos, Bélgica registra actualmente una media de 32,1 fallecidos al día, con un aumento semanal cercano al 80 %.

Irlanda

El Gobierno irlandés pedirá a más de 2.500 casos positivos de covid que identifiquen por su cuenta a aquellos con quienes han estado en contacto, ante el colapso del sistema de rastreo de las autoridades sanitarias. El Servicio Nacional de Salud ha reconocido que sus equipos de rastreo y contacto se han visto desbordados este mes por el aumento de la incidencia del coronavirus, que se sitúa ahora en más de 260 por cada 100.000 habitantes.

El Gobierno irlandés, de coalición entre centristas, democristianos y verdes, decretó el lunes la alerta máxima del plan contra la pandemia, con un confinamiento que entrará en vigor mañana jueves y durará seis semanas.

Polonia

Polonia registró en las últimas 24 horas 10.400 nuevos casos de coronavirus, una cifra récord en un país que experimenta actualmente un fuerte repunte tras una suave primera ola, informó hoy el ministerio de Sanidad. Comunicó asimismo 130 muertos por covid-19 en la última jornada, entre ellos el obispo Bogdan Wojtus, de 83 años.

La tasa de nuevos infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días se sitúa en 158,2 y la total de infectados en Polonia es de 202.579 personas. Polonia está experimentando un fuerte aumento de los casos de coronavirus en los últimos días, registrando varios máximos consecutivos tras haber mantenido bajo control la pandemia entre marzo y junio de este año sin tener que recurrir a grandes restricciones.