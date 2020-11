¿Qué se juegan las mujeres en las elecciones de EEUU 2020?

En la gran cita electoral de este año en Estados Unidos se han batido récords de mujeres que se presentan para cargos públicos y, con todo, no están para muchas celebraciones. Las 298 candidatas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos -115 mujeres de color, otro récord-, suponen un 27,4% más que en el 2018, según el Center for American Women and Politics (CAWP). De ellas, 183 son mujeres demócratas y 78 son republicanas. Sin embargo, en cuanto a brecha de género en política, el país tiene mucho que mejorar.