La Comisión Europea (CE) no excluyó este martes seguir negociando la relación tras el Brexit con el Reino Unido durante 2021 si antes del final de 2020 no se logra un acuerdo, aunque sin pacto Londres y Bruselas comenzarían a comerciar desde enero con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Si ese acuerdo no está en vigor el 1 de enero, entonces tenemos una situación de no acuerdo. No está excluido, por nuestra parte, que las negociaciones puedan continuar y no está excluido que puedan continuar sobre la base que se nos ha dado", declaró el portavoz de la CE Daniel Ferrie durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea el pasado 31 de enero comenzó un periodo de transición de once meses en el que se sigue aplicando la legislación comunitaria en territorio británico y se negocia la relación tras el Brexit. El próximo 1 de enero el Reino Unido se habrá convertido de manera definitiva en un país tercero, por lo que antes de esa fecha el acuerdo sobre la nueva relación debe haberse cerrado y ratificado en la UE y en el Parlamento británico.

Si no se alcanza un acuerdo antes de fin de año, los intercambios comerciales entre el Reino Unido y los Veintisiete pasarán a regirse por los requisitos arancelarios más generales y menos favorables de la Organización Mundial del Comercio. Incluso si Londres y Bruselas aceptaran seguir negociando durante 2021, las normas de la OMC estarían en vigor hasta que consiguieran un pacto comercial.

En la actualidad, la Comisión Europea negocia según el mandato aprobado por los Estados miembros a principios de año, que impone las líneas rojas de Bruselas para fijar la relación tras el Brexit. "Estamos negociando un acuerdo futuro con el Reino Unido sobre la base del mandato que nos proporcionaron los Estados miembros y con el apoyo, por supuesto, del Parlamento Europeo", comentó Ferrie.

Si finalmente el diálogo entre Londres y Bruselas prosigue el próximo año, la Comisión Europea no quiso especular sobre si Michel Barnier continuaría como negociador comunitario. Los funcionarios de la Unión Europea deben retirarse como muy tarde al cumplir 70 años, edad que Barnier alcanzará el próximo enero.

"Me planteas una pregunta extremadamente hipotética. Pero es evidente que la Comisión en cualquier circunstancia seguirá teniendo un equipo en condiciones de negociar con los británicos", aseguró el portavoz jefe de la CE, Eric Mamer, quien añadió que "lo más importante es si habrá socio con el que negociar más allá del 1 de enero". Mamer reconoció que el límite de edad de 70 años se aplica a todos los funcionarios y agentes contractuales de la Unión Europea. "En lo que concierne a los arreglos sobre un equipo de negociación, corresponde a la Comisión decidir qué desea hacer, cómo desea organizar las cosas", dijo Mamer.

En cuanto a la reunión presencial en Bruselas anunciada el lunes entre la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, el Ejecutivo comunitario no precisó la fecha exacta, pero aseguró que será solo entre esos dos políticos, acompañados de algunos asesores. Además, subrayó que el encuentro entre Von der Leyen y Johnson no supondrá el fin de las negociaciones necesariamente, sino que pretende desbloquear la situación para que las conversaciones puedan continuar.