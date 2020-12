El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha asegurado este jueves que si alguien hubiera querido envenenar a Alexei Navalni, este habría acabado muerto, al tiempo que ha admitido que los servicios de seguridad "vigilan" al dirigente opositor ruso.

En su rueda de prensa anual, en la que este año ha comparecido por videoconferencia desde el Kremlin, el mandatario ruso ha asegurado que Navalni tiene el apoyo de los "servicios especiales de Estados Unidos" y ha negado que los servicios de seguridad rusos hayan intentando envenenarle.

"Sabemos qué es esto. No es una investigación sino un intento por legitimar materiales de los servicios especiales estadounidenses", ha asegurado el mandatario ruso, en respuesta a una pregunta de la investigación de Bellingcat, The Insider, CNN y 'Der Spiegel' que apunta a la implicación del Servicio de Seguridad Federal ruso (FSB) en el envenenamiento de Navalni.

Putin ha asegurado que la investigación publicada por Bellingcat es un "engaño" promovido por los servicios especiales de Estados Unidos para atacarle a él personalmente. "En cuanto al paciente del hospital de Berlín, este paciente está apoyado por los servicios especiales de Estados Unidos", ha afirmado.

"Como si no supiéramos que registran las localizaciones. Nuestros servicios de seguridad lo saben desde luego. Nuestros servicios de seguridad le vigilan pero eso no significa que tuviéramos que envenenarle", ha argumentado, según recoge el diario 'The Moscow Times'.

"No le envenenamos"

El mandatario ruso ha hecho hincapié en que los servicios de seguridad rusos no han envenenado a Navalni. "Nosotros no le envenenamos. ¿Quién le necesita? Si alguien quisiera envenenarle, probablemente habría terminado el trabajo", ha asegurado Putin.

En este sentido, ha afirmado que cuando la mujer de Navalni le pidió que fuera trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico, él "inmediatamente" autorizó que el traslado.

Por otra parte, Putin también se ha referido a los cambios en la Constitución que le permitirán seguir siendo presidente del país más allá de 2024 y ha asegurado que todavía no ha decidido si volverá a presentarse como candidato ese año.

"¿Mereció la pena o no cambiar la Constitución? Tengo un mandato universal. Ustedes deben preguntarse: ¿Será esto por el bien del país? Si lo es, entonces merece la pena hacerlo. Todavía no he decidido si me presentaré de nuevo en 2024. Hacerlo o no hacerlo, ya veré. Mi prioridad es el desarrollo estable del país", ha explicado.Sistema sanitario "más efectivo"

En relación a la pandemia del nuevo coronavirus, Putin ha defendido la actuación de las autoridades y ha asegurado que el sistema sanitario ruso ha resultado ser "más efectivo" en comparación con "el resto del mundo. "Nadie estaba preparado para algo de tal escala. Comparado con el resto del mundo, nuestro sistema sanitario ha resultado ser más efectivo", ha indicado.

El mandatario ha dicho que Rusia aprendió de otros países "amigos" cuando llegó la pandemia y "ganó tiempo inmediatamente" con el cierre de sus fronteras. "Hemos añadido 270.000 camas y hemos construido 40 centros de tratamiento", ha destacado.

Ante la pregunta de si se ha puesto la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, ha afirmado que todavía no y que se la pondrá "tan pronto como sea posible". "Soy bastante respetuoso con la ley. Escucharé las recomendaciones de los especialistas, por ello todavía no me la he puesto pero me la pondré tan pronto como sea posible. No veo razón por la que no vacunarme", ha afirmado.

Según el diario 'The Moscow Times', los expertos han desaconsejado que las personas de más de 60 años de edad se pongan la vacuna anticoronavirus Sptunik V. Putin ha dicho, además, que Rusia no tiene equipos suficientes para producir "el número necesario de vacunas".

Ante una pregunta sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, el mandatario ruso ha negado que hubiera interferencia por parte de hackers rusos para que Donald Trump saliera elegido. "Los hackers rusos no ayudaron a Trump a ser elegidos y no interfirieron en los asuntos internos de esta gran potencia. Esto es una provocación y la razón del deterioro de las relaciones", ha dicho.

En su opinión, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia "se han convertido en rehenes de la situación política" estadounidense. "Confío en que Biden entienda lo que está ocurriendo. Es una persona experimentada", ha señalado.

Por otro lado, el mandatario ha afirmado que Rusia seguirá apoyando al este de Ucrania y aumentará su respaldo económico en esta zona controlada por milicianos separatistas prorrusos. "Rusia ha apoyado a Donbás y seguirá haciéndolo. Incluso aumentaremos nuestro apoyo a Donbás", ha aseverado.

Este respaldo se traducirá también en un "apoyo a la industria" y a "la solución de problemas sociales" y los "problemas de infraestructura", según Putin, que ha reprochado a las autoridades de Ucrania que no hayan hecho nada para lograr una solución al conflicto en el este del país.

"No se ha desbloqueado nada en términos de economía y esfera social. No se ha hecho nada en términos de una solución política", ha argumentado. Putin ha definido como un "gran logro" el alto el fuego en el este de Ucrania y el canje de prisioneros entre los bandos del conflicto.

Preguntado sobre los planes del Gobierno de Ucrania para dejar de cumplir los acuerdos de Minsk y revisar varias de sus disposiciones principales, el mandatario ruso ha hecho hincapié en que eso no se puede hacer de manera unilateral.

"Quiero llamar la atención sobre el hecho de que los acuerdos de Minsk fueron avalados por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y adquirieron la fuerza del derecho internacional. Por lo tanto, no será posible revisarlos unilateralmente", ha afirmado, según la agencia Sputnik. "El conflicto en Donbás se resolverá tarde o temprano" y la fecha concreta dependerá de Kiev, ha concluido Putin.