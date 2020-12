Las autoridades australianas anunciaron que extenderán el confinamiento de unos 250.000 residentes de un barrio en el norte de Sidney por un rebrote de la covid-19 sin concretar una fecha para el fin de la medida, impuesta el sábado y que concluía la medianoche de este miércoles.

El foco de Playas del Norte acumula 97 infecciones desde que fuera detectado la semana pasada y ha motivado que otras jurisdicciones del país impongan restricciones al movimiento desde y hacia Sidney, capital de Nueva Gales del Sur y la ciudad más habitada del país con 5,3 millones de habitantes.

A pesar de que continuará el estricto confinamiento en el barrio afectado, la jefa de gobierno de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, indicó que relajarán levemente las medidas entre el 24 y el 26 de diciembre para permitir pequeñas reuniones navideñas.

"Aún no sabemos cómo entró el virus a la comunidad y queremos asegurarnos de que no hayan cepas o cadenas de transmisión local que no hayan sido detectadas antes", comentó Berejiklian a lo medios.

En el resto de la ciudad no hay restricciones de movimiento ni cierres, aunque las autoridades limitan las reuniones en hogares a hasta 10 adultos y un número ilimitado de niños durante las celebraciones navideñas.

Australia acumula más 28,230 casos de covid-19, entre ellos 908 muertos, de los cuales 20.360 infecciones y 820 fallecidos corresponden al rebrote en la ciudad de Melbourne que ocurrió entre junio y noviembre y fue vinculado a errores en los centros de cuarentenas para viajeros internacionales.