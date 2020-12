El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que el Ministerio de Interior y Justicia pondrá en marcha un nuevo plan de educación en derechos humanos del país, luego de reconocer el "abuso" que cometen algunos funcionarios.

"Este plan de educación, promoción, formación y vigilancia de los derechos humanos estará en manos de la ministra de Interior (Carmen Meléndez)", explicó durante el undécimo aniversario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras señalar que busca fortalecer la gestión de los cuerpos de seguridad.

El mandatario precisó que es necesario "renovar todo" lo que está relacionado a la disciplina y el respeto al pueblo, debido a los casos de violación de derechos humanos a los ciudadanos por parte de los funcionarios policiales.

"¿Ustedes saben que me duele a mí mucho, mucho? (...) no saben hasta cuánto me duele a mí cuando yo veo un caso y me llega la información de un policía violando los derechos humanos del pueblo en un barrio, que llegue un grupo de Policía y le robe al pueblo sus televisores y sus objetos", dijo.

Manifestó también su "dolor" por tener información de policías que secuestran o forman parten de un crimen pues, dijo, la "revolución" fue fundada para acabar con los abusos policiales.

"Nosotros (los chavistas) fundamos esta revolución (...) para que se acabaran los abusos policiales, para que se acabara esa cultura del abuso policial, del abuso del poder, de la violación de los derechos del pueblo, para eso se fundó esta revolución y yo vengo aquí a ratificar ese mandato, esa orden", agregó.

El presidente no ofreció más detalles del plan ni de las violaciones que denunció, pero la Fiscalía anunció el pasado 16 de noviembre que se encontraba investigando varias denuncias contra la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo que forma parte de la PNB y que ha sido señalado por presuntos abusos y ejecuciones extrajudiciales.

Ante estas denuncias, en 2019, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recomendó al Gobierno de Maduro la disolución de las FAES.

Beneficios para policías

Por otra parte, Maduro anunció beneficios para los cuerpos de seguridad que, dijo, requieren de protección social. "He ordenado la creación de una misión social de protección y atención de toda la policía del país que será la Misión Guardianes de la Patria", indicó al señalar que los funcionarios necesitan de mucho acompañamiento porque son los que arriesgan su vida todos los días para defender a los ciudadanos.

Además prometió un plan sistemático para entregar viviendas o para ampliar y reparar los hogares de los funcionarios.