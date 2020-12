Un juez federal ha aplazado este viernes la ejecución de la única mujer en el corredor de la muerte federal hasta, previsiblemente, la investidura del presidente electo, Joe Biden, que se ha mostrado contrario a la pena capital, en contraposición a su predecesor que ha retomado este año las ejecuciones federales después de 17 años sin muertes de este tipo.

La rea es Lisa Montgomery, para la que se programó una ejecución por inyección letal para el 8 de diciembre, aunque se aplazó la cita hasta el 12 de enero, días antes de que asuma el cargo Biden, que a pesar de que se ha comprometido a abolir la pena de muerte federal, no ha explicado cómo gestionará las ejecuciones ya programadas por Trump.

La fecha de ejecución fue pospuesta por el tribunal porque dos de los abogados de la presa, que planeaban pedir clemencia para ella, contrajeron el coronavirus, según informa la cadena de televisión CNN.

No obstante, el juez Randy Moss del Tribunal de Distrito de Washington ha emitido una orden en la que aclara que el Departamento de Justicia no ha seguido el cronograma adecuado indicado por la orden judicial anterior, por lo que aún no pueden restablecer la fecha.

Montgomery fue condenada en 2004 por estrangular a una mujer de Misuri que estaba embarazada de ocho meses. La mató y le extirpó el bebé, que se llevó secuestrado.

Se trataría de la primera ejecución de una mujer desde 1953. La anterior mujer ejecutada era Bonnie Brown Heady, condenada por secuestro y asesinato y ajusticiada el 18 de diciembre de 1953, según el registro de la Oficina de Prisiones. Ese mismo año fue ejecutada en la silla eléctrica Ethel Rosenberg, condenada junto a su marido Julius por un delito de espionaje para la Unión Soviética.

Un grupo de diez expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió clemencia para Montgomery, que "fue víctima de un nivel extremo de abuso físico y sexual a lo largo de su vida contra el que el Estado nunca le brindó protección y para el que no ofreció remedios", además "sufrió varias afecciones de salud mental que el Estado no atendió".

La defensa de Montgomery ha pedido en reiteradas ocasiones al presidente Trump "clemencia" para que la condene a cadena perpetua y salga del corredor de la muerte debido a "la gravedad de la enfermedad mental" de la rea.

Las ejecuciones a nivel federal se han reanudado este año en Estados Unidos tras 17 años sin muertes de este tipo. En lo que va de año ha habido diez ajusticiamientos, la mayor cantidad en un solo año que ha registrado el país en décadas, ya que desde 1960 solo habían sido ejecutadas cuatro personas a nivel federal.