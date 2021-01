El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha señalado que el equipo de científicos de la OMS que viajará este jueves a China para investigar los orígenes del COVID-19 "no busca culpables" sino simplemente pretende encontrar soluciones científicas.

"Se trata de entender el origen del coronavirus no de encontrar culpables, queremos las respuestas científicas de la relación humano-animal. Esto no es algo nuevo, por muchos años lo hemos visto con las pandemias de la gripe, acabamos de terminar de luchar con el ébola, se trata de enfermedades emergentes que rompen la barrera entre animales y humanos y causan devastación", ha comentado Ryan este lunes en rueda de prensa.

De la misma forma, ha añadido que es indispensable entender dicha relación y lo que hace que existan dinámicas que permiten que aparezcan enfermedades. "Esto no es para encontrar culpables, porque si fuera así podríamos culpar al cambio climático y las decisiones legales tomadas hace 30 años que van desde la forma en que urbanizamos a la manera en que explotamos los bosques. Si están buscando a quien culpar, van a encontrar a alguien en cada nivel de lo que hacemos en este planeta. Dejemos que esta misión sea sobre la ciencia y no sobre política, queremos las respuestas que nos salvarán en el futuro, no gente para culpar", ha concluido.

De la misma forma, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha comentado que los estudios "comenzarán en Wuhan para identificar la fuente potencial de infección de los primeros casos". "La evidencia científica impulsará la hipótesis, que luego será la base para estudios adicionales a más largo plazo. Esto es importante no solo para la emergencia actual sino también para el futuro de la seguridad sanitaria mundial y para gestionar las amenazas de enfermedades emergentes con potencial pandémico", ha explicado.