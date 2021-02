El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ofreció al líder norcoreano, Kim Jong-un, llevarle a casa en el Air Force One, el avión presidencial estadounidense, después de la cumbre que ambos celebraron en Vietnam en 2019.

Según explicó a la cadena CNN un ex alto funcionario de la administración que participó en ese encuentro, Trump no consultó a ninguno de sus asesores si habría algún problema antes de hacer tal oferta. "Simplemente lo hizo por su amigo", dijo el exfuncionario, que la cadena no identifica, al referirse a la buena relación que Trump mantenía con Kim. La cadena CNN recuerda que fue la británica BBC la primera en informar de esta historia que ahora ha confirmado.

En ella, Matthew Pottinger, el principal experto en Asia del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., narró que "el presidente Trump le ofreció a Kim llevarlo a casa en el Air Force One". "El presidente (Trump) sabía que Kim había llegado en un viaje en tren de varios días a través de China hacia Hanoi y el presidente dijo: 'Puedo llevarte a casa en dos horas si quieres'. Kim se negó".

La sorprendente oferta se produjo cuando concluyó la cumbre de Hanoi en la que no se llegó a un acuerdo, después de que Kim insistiera en que se levantaran todas las sanciones de Estados Unidos a su país. El entonces mandatario estadounidense dijo que Kim se había ofrecido a tomar algunas medidas para desmantelar su arsenal nuclear, pero no las suficiente como para justificar el fin del régimen de sanciones contra el país.

Las peculiares relaciones entre Trump y el dictador norcoreano, con el que mantuvo varios encuentros, han sido objeto de numerosos comentarios y análisis en la prensa internacional. Ambos llegaron a reconocer públicamente que mantenían buena sintonía, aunque nunca llegaron a lograr un acuerdo o un acercamiento entre ambos países.