Ursula von der Leyen: «AstraZeneca entrega menos del 10% de las dosis contratadas»

¿Apoya la decisión de Mario Draghi de bloquear el envío de 250.000 dosis de AstraZeneca a Australia?

Esto no va contra ningún país. El objetivo es asegurar que las empresas que producen en Europa cumplen sus contratos en Europa. No habrá restricciones contra las empresas que cumplan, pero si una empresa no cumple no podemos permitirle exportar (vacunas). Desde el principio he apoyado a Italia en su decisión porque vemos que AstraZeneca está entregando menos del 10% de lo que contratamos para el primer trimestre. Esperamos que incremente sus esfuerzos y se ponga al día.

¿No será un caso único?

No es una excepción, dependerá de la empresa. No estamos hablando de países, sino de AstraZeneca. La empresa tiene que cumplir. Si cumplen las puertas para la exportación están abiertas.

Esperan un repunte en las dosis en el segundo trimestre. ¿Por qué está segura de que las empresas van a cumplir esta vez?

Si tenemos en cuenta el calendario de suministro aportado por las empresas y los números contratados, con un enfoque conservador, confío en que entregarán entorno a 300 millones de dosis en el segundo trimestre.

Algunos países como Hungría han empezado a comprar la vacuna rusa Sputnik V. ¿Es buena idea?

Esperaremos a la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Son los científicos los que deben evaluar la calidad y la eficacia de la vacuna.

Varios estados miembros creen que el certificado de vacunación que están preparando puede ser discriminatorio...

Se trata de mejorar la libre circulación en un momento en el que la vacunación llegue a un porcentaje más amplio de europeos. Necesitamos al menos tres meses así que todavía queda mucho trabajo.

Si una persona no dispone de un certificado digital, ¿no podrá viajar este verano? ¿Cómo controlar que no se utilice para limitar el acceso a otros servicios?

El único propósito para el que está diseñado es permitir la libre circulación. No es discriminatorio porque tienes la posibilidad de demostrar que no eres contagioso. Dirá si estás vacunado, si tienes una prueba de PCR negativa o anticuerpos. Cualquier otra cosa que puedan hacer las personas vacunadas será una decisión política. Y esto debe discutirse con los estados miembros. Es demasiado pronto en este momento pero no se debe discriminar a las personas mientras no tengan acceso justo a una vacuna.