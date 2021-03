El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este miércoles que ha sido "víctima de la mayor mentira jurídica" en 500 años de historia de Brasil, en su primer pronunciamiento después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesaban en su contra.

"Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó", afirmó el exmandatario en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde la anulación de sus condenas y también la primera desde la irrupción de la pandemia. El juez del Supremo Edson Fachin anuló el lunes todas las condenas contra el exmandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y abre la puerta a que eventualmente sea candidato en las próximas elecciones.

El exmandatario aseguró que no guarda rencor a nadie, pero señaló que la "presión" judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa, Marisa Letícia Rocco. También recordó que las autoridades le impidieron acudir al entierro de su hermano Genival Inácio da Silva mientras estuvo en prisión, en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur), donde estuvo recluido 580 días.

"Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí", manifestó Lula en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, su cuna política. "No hay mayor dolor que levantarse cada mañana y no tener un café, un panecillo para el desayuno", añadió.

La anulación de sus condenas supone una victoria judicial sin precedentes para Lula, pues recupera sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2022, a las que pretende presentarse el actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

El juez Edson Fachin anuló en concreto cuatro procesos. En dos de ellos Lula fue condenado a penas que juntas sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, y por las que llegó a pasar 580 días en la cárcel, aunque luego fue liberado. Fachin basó su decisión en que el tribunal de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, no tenía competencias para analizar esos asuntos, que a partir de ahora quedarán en manos de la Justicia federal de Brasilia.

En paralelo, la Segunda Sala del Supremo retomó en la víspera un juicio para determinar si Moro actuó de forma "parcial" en sus sentencias contra el líder del Partido de los Trabajadores. La defensa de Lula denunció ante el alto tribunal una serie de "abusos" por parte del ahora exjuez durante las investigaciones, que según alegan, quedaron de manifiesto en los mensajes que intercambió con los fiscales de la Lava Jato y que fueron filtrados por el portal The Intercept en 2019. Esas conversaciones sugieren que Moro, que después pasó a integrar el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, dirigió y coordinó los procesos en curso contra el ex jefe de Estado, lo que está prohibido por ley.