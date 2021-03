La Corona española tuvo su propio «megxit» hace ya un siglo

Historia conocida es esta. No tanto lo es la de Alfonso de Borbón y Battenberg, príncipe de Asturias y heredero del trono de España como primogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, bisabuelos del hoy rey de España, Felipe VI. En 1931, con la caída de la monarquía, tuvo que huir con su familia del país, pero siguió siendo príncipe titular en el exilio. Sin embargo, lo que no logró arrebatarle la proclamación de la II República sí lo hizo una mujer: la cubana de origen español Edelmira Sampedro. Su origen plebeyo no encajaba con las aspiraciones borbónicas.

La historia de amor guarda algún que otro paralelismo con la de Enrique y Meghan. Ambos se conocieron en Suiza, donde Alfonso de Borbón había acudido para tratar su hemofilia, una enfermedad hereditaria y marca de las familias reales descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, la llamada ‘abuela de Europa’. Cuentan las crónicas que ambos se gustaron a primera vista y empezaron a cortejar sin pensar en condicionantes regios. «Alfonso llevó una vida tranquila, sin preocuparse de políticas ni cuestiones de Estado», describe el investigador Javier Remis, quien resalta el desapego al matrimonio del príncipe –llegó a rechazar a la princesa Ileana de Rumanía– hasta que dio con la guapa cubana en Lausana.

«Las aspiraciones de esta no fueron otras que las de convertirse en princesa de Asturias y en futura reina de España». Pero ni uno ni otro. Alfonso no pudo convencer a su padre y este le hizo renunciar a todos los títulos, salvo al de conde de Covadonga. Así las cosas, la pareja se casó en 1933 en la iglesia del Sagrado Corazón de Ouchy (Suiza). No estuvo presente el muy enfadado Alfonso XIII, pero sí la madre, Victoria Eugenia, y sus hermanas. La pareja cruzó el charco y acabó en Cuba –Edelmira era de familia adinerada, empresarios del azúcar–, donde se divorciaría cuatro años después. Un «megxit» en toda regla el de Alfonso de Borbón, quien se casó por segunda vez, aunque nunca rompió lazos con Edelmira.