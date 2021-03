Una web con miles de testimonios anónimos que revelan una cultura permisiva con los abusos sexuales y comportamientos misóginos en colegios ha levantado polémica en el Reino Unido y ha llevado a la policía a pedir que las posibles víctimas presenten denuncias.

Simon Bailey, el responsable de la unidad de investigación policial de abusos a menores, sugirió este lunes en declaraciones al diario 'The Times' que algunas escuelas pueden haber ocultado casos para proteger su imagen. "¿Soy tan ingenuo como para pensar que esto no ha sucedido? Por supuesto que no. ¿Creo que hay circunstancias en las que los abusos habrán quedado tapados para proteger reputaciones? Sí, lo creo", sostuvo Bailey. "Temo que habrá cierta cantidad de depredadores sexuales que habrá pasado de la escuela secundaria a la universidad, donde continuarán cometiendo crímenes", agregó.

La página web 'Everyone's Invited' ('Todo el mundo está invitado') recopila más de 8.000 relatos anónimos sobre experiencias de escolares con comportamientos misóginos, acoso y abusos sexuales. "En el colegio, había chicos que me tocaban de forma inapropiada constantemente sin mi consentimiento. A algunos de ellos ni siquiera les conocía", explica uno de los testimonios destacados en la web. "Durante un pícnic en grupo fui agredida por alguien a quien consideraba un amigo", señala otro de los relatos, entre los que se cuentan diversas acusaciones de violación.

Bailey subrayó que si algún padre cree que "su hijo o su hija ha sido víctima de abusos", informe a la policía: "Su relato va a ser creído y lidiaremos con él de manera apropiada", aseguró. Los responsables de la página subrayaron en un comunicado que no habían "imaginado el extraordinario impacto que han tenido los testimonios".

Muchos de los comportamientos que se describen son "producto de una cultura que normaliza y trivializa estas acciones", agregan. "Pedimos a nuestras comunidades que practiquen la empatía. Reconciliarse es comprender a ambas partes, escuchar y hacer el mayor esfuerzo posible por comprender las experiencias personales, pensamientos y acciones", resalta la nota de 'Everyone's Invited'. "Reconciliación no significa olvidar y perdonar, sino perdonar y seguir adelante. Juntos, estamos construyendo sobre los errores del pasado", recalca.