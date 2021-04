El Partido Demócrata de Florida pidió este lunes la renuncia de manera "inmediata" del congresista republicano Matt Gaetz, quien está sujeto a una investigación por tráfico sexual de menores, pero el aludido subrayó que no piensa irse "a ningún lado" y que no es "un monje" pero "tampoco un delincuente". "Voy a luchar como un demonio por mis representados y por el país que amo profundamente. Ustedes no se merecen menos, especialmente ahora", escribió este lunes en Facebook. Gaetz, de 38 años y seguidor del expresidente Donald Trump, aseveró que "los ciclos de los escándalos sexuales en Washington son predecibles y el sexo es especialmente potente en la política".

Desde que el diario The New York Times destapó la semana pasada la investigación que pesa sobre Gaetz, este ha afirmado que es víctima de un intento de extorsión y que es "mentira" su supuesta implicación en tráfico sexual. Según el diario, Gaetz está siendo investigado por el FBI para determinar si incurrió en tráfico sexual por supuestamente haber pagado viajes a una joven de 17 años con la que presuntamente tenía relaciones en 2019.

Los demócratas de Florida dijeron este lunes que "debe renunciar de manera inmediata". "Aunque aun no se conocen los resultados de la investigación sobre tráfico sexual de menores, sí tenemos suficientes detalles para saber que el congresista no puede seguir siéndolo de manera apropiada ni se puede confiar en que represente los intereses de sus constituyentes de la mejor manera", afirman. Además, mencionan que las revelaciones surgidas en torno a Gaetz ponen "trágicamente" en perspectiva el hecho de que fuese el único congresista en votar en contra de la Ley contra el tráfico humano de 2017. En adición, los demócratas se preguntan cuando hablarán respecto al congresista "caído en desgracia" los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan al mismo estado. "Su silencio suena a todo volumen", señala el Partido Demócrata de Florida en un comunicado en el que afirma que a lo largo de su carrera Gaetz ha creado a su alrededor un "ambiente de trabajo tóxico e inapropiado para las mujeres".

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó el jueves pasado que si se demuestra que fue así, como mínimo Gaetz debería dimitir del Comité Judicial y que en todo caso el Comité de Ética debería tomar cartas en el asunto.

CNN citando "múltiples fuentes" dijo la semana pasada que Gaetz acostumbraba a presumir de sus conquistas femeninas y a enseñar fotos de mujeres desnudas a otros miembros del Congreso.