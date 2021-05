El Panel independiente de expertos que lleva meses estudiando, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las experiencias adquiridas y las enseñanzas extraídas de la pandemia de la Covid-19, concluye que se trata de un "desastre global", pero lo peor es que creen que "fue un desastre evitable".

Por eso las recomendaciones del informe dado a conocer este miércoles son de aplicación "urgente y vital". "El mundo necesita un nuevo sistema internacional de preparación para una pandemia y respuesta, y necesita una rápida, para detener el futuro los brotes de enfermedades infecciosas de convertirse en pandemias catastróficas", señala el documento presentado por la Copresidenta del Panel y ex Presidenta Ellen Johnson Sirleaf.

"Nuestro mensaje es simple y claro: el sistema actual no nos protegió de la pandemia de COVID-19. Y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza de pandemia, que podría suceder en cualquier momento", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que "los estantes de los almacenes de la ONU y las capitales nacionales están llenos de informes y reseñas de crisis sanitarias anteriores".

En su opinión, "si sus advertencias hubieran sido atendidas, habríamos evitado la catástrofe en la que nos encontramos hoy. Esta vez debe ser diferente". El Panel Independiente ha encontrado eslabones débiles en todos los puntos de la cadena de preparación y respuesta.

Según señalan el tiempo transcurrido desde la notificación de un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido a mediados de diciembre hasta la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) "fue demasiado largo". Además, febrero de 2020 "fue un mes perdido" en el que muchos más países podrían haber tomado medidas para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir la catástrofe sanitaria, social y económica mundial que todavía persiste.

El Panel considera que el sistema actual es claramente inadecuado para evitar que otro patógeno nuevo y altamente infeccioso, que podría surgir en cualquier momento, provoque una pandemia.

"Fondos insuficientes"

Según señala el documento, "la preparación fue inconsistente y con fondos insuficientes", además el sistema de alerta "era demasiado lento y demasiado dócil"; y la OMS "tenía poco poder". Asimismo, considera que la respuesta ha exacerbado las desigualdades, y el liderazgo político global ha estado "ausente" en la puesta en marcha de soluciones eficaces.

Ahora, consideran que la prioridad es acabar con las enfermedades y muertes por COVID-19. Además, observa que el momento actual está causando los mismos traumas humanos como los que presenciaron el año pasado, "especialmente trágicos cuando sabemos que las medidas de salud pública podrían prevenirlos", señala.

En cuanto a la distribución de la vacuna, los expertos se lamentan de que es "descaradamente injusto y no estratégico". Teniendo en cuenta que están surgiendo variantes y es posible que aparezcan nuevos, pide una mejor estrategia para la vacunación, por eso el Panel pide medidas esenciales a corto plazo, poniendo como fecha tres meses.

Así, pide a los países de altos ingresos con una reserva de vacunas suficiente que proporcionen a los 92 países de ingresos bajos y medios participantes en el compromiso anticipado de mercado de COVAX, promovido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), al menos mil millones de dosis de vacunas de aquí a septiembre de 2021.

Por otro lado, los principales países productores de vacunas y los fabricantes deberían reunirse, bajo los auspicios conjuntos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, para acordar la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología.

Si no se toman medidas al respecto en un plazo de tres meses, debería entrar en vigencia inmediatamente una exención de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Además pide un compromiso económico inmediato al G7 para el Acelerador ACT

"Aprender de esta crisis"

Por otro lado, advierte de que "el mundo no puede permitirse el lujo de centrarse solo en COVID-19. Debe aprender de esta crisis y planifique la próxima. Por eso nuestras recomendaciones se centran en la futuro. COVID-19 ha sido una terrible llamada de atención".

"El mundo necesita despertar y comprometerse con objetivos claros, recursos adicionales, nuevas medidas y un fuerte liderazgo para prepararse para el futuro. Hemos sido advertidos", señala el Panel, compuesto por un total de 13 miembros, seleccionados por las copresidentas, Helen Clark, ex-Primera Ministra de Nueva Zelandia, y Ellen Johnson Sirleaf, ex-Presidenta de Liberia.

Dada la magnitud de la devastación causada por esta pandemia y su continua repercusión en la población de todo el mundo, el Panel ha decidido documentar exhaustivamente lo que ha sucedido y por qué, y hacer recomendaciones audaces para propiciar el cambio", ha añadido Helen Clark, para quien el mundo dispone de "las herramientas para poner fin a las graves enfermedades, muertes y daños socioeconómicos causados por el COVID-19".

Medidas urgentes

De cara al futuro, considera que todos los países deberían aplicar las medidas de salud pública de probada eficacia a la escala necesaria para frenar la pandemia, y, para ello, el Panel Independiente hace un llamado a los Jefes de Estado y de Gobierno para que se comprometan a liderar los esfuerzos de transformación del sistema actual.

El Panel pide una serie de reformas audaces y con visión de futuro, que incluye un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud que mantenga el compromiso político con la preparación y la respuesta frente a pandemias y que haga responsables a los actores, en particular mediante el reconocimiento y el examen entre pares; y establecer un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en total transparencia, que le de mayor autoridad a la OMS.

Por otro lado, invertir ahora en la preparación nacional, ya que será demasiado tarde cuando llegue la próxima crisis; transformar el actual Acelerador ACT en una "plataforma verdaderamente mundial" destinada a proporcionar bienes públicos mundiales, como vacunas, pruebas diagnósticas, tratamientos y suministros que puedan ser distribuidos rápida y equitativamente en todo el mundo, "de modo que se pase de un modelo de mercado a otro destinado a suministrar bienes públicos globales".

Asimismo, piden focalizar y reforzar la autoridad y la financiación de la OMS, en particular desarrollando un nuevo modelo de financiación para acabar con los fondos asignados a fines específicos y aumentar las contribuciones de los Estados Miembros; y crear un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias.

Todas estas medidas, esperan que sean refrendadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre mundial con una declaración política bajo los auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se comprometan con las reformas transformadoras propuestas.