EEUU niega que las maniobras con Marruecos vayan a desarrollarse en el Sáhara Occidental

Las maniobras militares conocidas como Africa Lion 2021, en las que participarán Marruecos, Estados Unidos y otros siete países, no se celebrarán en el Sáhara Occidental. Así los ha afirmado a El Periódico de Catalunya el Mando Militar de EEUU para África (Africom) tratando de aclarar las especulaciones aparecidas esta semana en algunos medios y avivadas por el propio presidente marroquí, Saadedín Otmani, quien afirmó esta misma semana que parte de los ejercicios se celebrarían en la antigua colonia española, un gesto que supondría "la culminación del reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del Sáhara". Esas informaciones han sido categóricamente negadas por Africom. "Lo que se ha publicado en los medios no es correcto", ha dicho la jefa de prensa del Comando para África, Bardha Azari.

Africa Lion es el nombre de las mayores maniobras militares que el Pentágono lleva a cabo anualmente en el continente africano. Este año está previsto que se celebren entre el 7 y el 18 de junio entre Marruecos, Túnez y Senegal, con la participación de 7.800 soldados de nueve países, a los que se sumaran 67 aviones de combate y apoyo, así como dos componentes navales. En el Reino alauí se han escogido varias localizaciones, desde la base aérea de Kenitra, en el norte del país, hasta Tantan y Guerir Labouhi, en el sur, ambas situadas al norte de la frontera del Sahara Occidental, según Africom. Esta última plaza está al sureste de Assa, pegada al río Draa.

Decisión adoptada antes del reconocimiento de Trump

"Los mandos militares estadounidenses y marroquíes consideraron numerosas ubicaciones y trabajaron muy estrechamente para tratar de escoger las mejores con el fin de garantizar el éxito de Africa Lion 2021", ha afirmado Azari en declaraciones a este diario. "Al final se decantaron por los lugares propuestos al inicio del proceso de planificación en el verano de 2020". O lo que es lo mismo, las plazas para llevar a cabo los entrenamientos se decidieron antes de que Donald Trump reconociera la soberanía marroquí del Sáhara Occidental en diciembre del 2020, una postura que chocha con las resoluciones de Naciones Unidas y el consenso mayoritario de la comunidad internacional. El Africa Lion 2020 acabó cancelándose por la pandemia.

"Las ubicaciones no cambiaron con el tiempo, se mantuvieron las mismas", subraya la portavoz. "Esos emplazamientos se escogieron siguiendo un criterio: asegurarnos de que el mayor ejercicio de entrenamiento militar en África sigue reforzando la alianza en temas de seguridad entre EEUU y Marruecos, así como nuestra relación con otras naciones participantes, a medida que trabajamos conjuntamente para garantizar la estabilidad regional". Azari sostiene que además de las plazas mencionadas, los ejercicios se celebrarán también en las inmediaciones de Agadir y en dos emplazamientos marítimos, pero en ningún caso se adentrarán en el Sáhara Occidental.

España no participará

La cuestión ha adquirido una especial relevancia después de que ‘El País’ publicara que España ha rehusado participar este año en las maniobras africanas organizadas por el Pentágono, en las que ha sí ha tomado parte en otras ediciones. Defensa habría esgrimido motivos presupuestarios, aunque según fuentes gubernamentales citadas por el diario madrileño la razón de fondo habría sido la supuesta inclusión del Sáhara Occidental entre los campos de entrenamiento propuestos.

Africom no ha querido entrar en la decisión española, pero le ha quitado hierro al asegurar que está lejos de ser excepcional. "Sabemos que no participarán. No es del todo inusual. Cuando comienza la planificación con numerosos aliados y países participantes, es habitual que algunos se descuelguen por distintos motivos, a veces por motivos internos que desconocemos", ha dicho Azari.