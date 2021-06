Las autoridades electorales de Haití anunciaron este lunes el aplazamiento del referéndum constitucional previsto para el próximo 27 de junio debido al repunte de casos de la covid-19 en el país.

La nueva fecha del referéndum será decidida en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, según anunció el Consejo Electoral Provisional en un comunicado. "Esta decisión está motivada por las dificultades para reunir y capacitar a todo el personal temporal para la realización de la votación", explica el comunicado.

Haití, poco afectado por la covid-19 el año pasado, atraviesa desde el pasado mayo la oleada más grave de contagios de coronavirus hasta la fecha, lo que ha ocasionado un aumento de las muertes y de las hospitalizaciones, en un país con una infraestructura hospitalaria muy deficitaria.

La celebración del referéndum es ampliamente cuestionada por la comunidad internacional, dado que no cuenta con el apoyo de la oposición ni de sectores de la sociedad civil, como la Iglesia, el empresariado o los sindicatos.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, pretendía impulsar de este modo la adopción de una nueva carta magna, por considerar que la Constitución de 1987 es la fuente de la inestabilidad política que ha vivido Haití en las últimas décadas. La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y países como Estados Unidos han criticado el proceso de consultas en torno a la nueva Constitución por no ser lo suficientemente inclusivo. La oposición no se ha sumado al proceso de consultas sobre el borrador de la Constitución, que ha sido redactado por un grupo de expertos, ya que no reconoce la legitimidad de Moise y exige al gobernante que se aparte del poder.

El propio referéndum es polémico porque la actual Constitución prohíbe expresamente la celebración de una consulta con miras a cambiar la ley fundamental.

El proyecto de nueva Constitución pretende dar más poderes al presidente, prevé un legislativo unicameral -lo que implica la eliminación del Senado- y también estipula que las elecciones se decidan en una única vuelta.

Moise pretendía aprobar la Constitución antes de celebrar las elecciones presidenciales y legislativas, que están previstas para el 19 de septiembre. El Consejo Electoral Provisional no se ha referido a la cita electoral, a pesar de que el pasado viernes adelantó que iba a estudiar el posible aplazamiento tanto del referéndum como de los comicios.