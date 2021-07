La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó este viernes que otros dos cadáveres han sido extraídos de los escombros del edificio parcialmente caído en Surfside, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 22. Con los dos cuerpos hallados este viernes la cifra de desaparecidos queda en 126. La alcaldesa anunció también que ha autorizado la demolición de la parte del edificio Champlain Towers South que quedó en pie, después de que el ala noreste, con 55 apartamentos, se viniera abajo el 24 de junio por causas aún no determinadas. En declaraciones a CNN, dijo que la demolición no tendrá lugar antes de la posible llegada del huracán Elsa a Miami-Dade a comienzos de la semana que viene. "Esta tarde firmé una orden de emergencia que autoriza la demolición, cuando los ingenieros también firmen los siguientes pasos para el proceso", dijo la alcaldesa. La firma de la orden tiene como objetivo ayudar a avanzar más rápido cuando llegue el momento preciso para la demolición, que es un proceso que debe hacerse con mucho cuidado. Levine Cava dijo también que el huracán Elsa, que está recorriendo el este del Caribe, puede obligar a detener las operaciones de búsqueda y rescate en Champlain Towers South, parte del cual colapsó el 24 de junio por causas aún no determinadas. No obstante, dijo que aún es "pronto" para saber el peligro que representa para el sureste de Florida.

Entre la noche pasada y esta tarde los rescatistas han recuperado cuatro cadáveres de los escombros, uno de ellos la hija de 7 años de un bombero de Miami que estaba ayudando a los que participan en las tareas de rescate. El alcalde de Miami, Francis Suárez, aseguró que todas las fuerzas del Departamento de Bomberos de la ciudad están de luto. "Pedimos que oren por nuestros familiares y que respeten el duelo de este bombero", pidió Suárez.

A día de hoy, 188 personas del edificio siniestrado han sido localizadas con vida después del desastre, indicó la alcaldesa en el último reporte oficial de este viernes.