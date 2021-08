"Habrá nuevos atentados y nos arrepentiremos de haber salido de Afganistán"

«Ojalá me equivoque, pero nos arrepentiremos, porque en unos años volverán los atentados internacionales y los talibanes serán el apoyo de nuevo a grupos terroristas como en su momento fue Al Qaeda», reflexiona el militar.

«No es solo que hemos perdido esa guerra, es que lo que ha ocurrido es un fracaso rotundo, hemos actuado de forma cobarde y traerá consecuencias cuando tengamos que ayudar en otro conflicto en otra parte del mundo, ¿cómo vamos a decirles que confíen en nosotros?», se cuestiona.

Preguntado si ha valido la pena el esfuerzo responde que en lo personal sí porque se lleva vivencias enriquecedoras y la sensación de haber ayudado a quienes lo necesitaban. Pero en una reflexión más general admite que no tiene sentido haber estado 20 años para salir así: «He tenido compañeros fallecidos y te quedas con la sensación de para qué ha servido», admite. «Es que no se ha llegado a instaurar nada -reflexiona- han sido 20 años para nada, se ha caído un castillo de naipes. La estructura era muy débil y para cambiar algo en Afganistán es necesario que pase al menos una generación. Niños que han crecido viendo a los militares allí y ahora ven que todo eso se derrumba... pero nosotros no podemos valorar las decisiones, estamos al servicio del Gobierno sea del color que sea», añade.

López Rodríguez formó parte de equipos de evacuación sanitaria, de seguridad a autoridades o traslados de tropas y también participó en la seguridad del proceso electoral de 2006 en Herat.

Gobierno impuesto por EE UU

«Cuando hicieron las primeras elecciones la forma de controlar el censo era que metieran el dedo en el bote de tinta para evitar que volvieran a votar, era todo muy precario. No diré que fue un paripé pero al final era un Gobierno puesto por EE UU». Y sobre la imagen de contención que parecen mostrar los talibán, López Rodríguez se muestra muy crítico. «Es falsa, los talibanes están deseando que se vayan todos y cuando no haya testigos se verá lo que son, terroristas, y ya estamos viendo que hay colaboradores con prensa o militares españoles que tienen muchos problemas para llegar al aeropuerto porque controlan el acceso. Pero lo que quieren es que no haya testigos y cuando sea así volverán a campar a sus anchas. Al final Afganistán es un conglomerado de tribus y los talibán son una de ellas, pero no se puede confiar en ellos y en cuanto se vayan las tropas internacionales volverán a vender opio que es como se financian», señala.

"Un caramelo para el terrorismo"

"Afganistán es un terreno muy extenso, diez veces más grande que España, y es un caramelo para que grupos terroristas campen a sus anchas sin control de las fuerzas internacionales", explica el militar valenciano.