Lema Rashid: "Volveré a Afganistán para luchar por mí y por todas"

Recuerda una cascada inmensa; luminosa. Ella gritando debajo, feliz; y una carretera de curvas imposibles que se abre paso en una montaña de un verde intenso, casi como en una escena de una película de Pixar. "Solo recuerdo eso, pero sé que hay mucho más que no he podido ver; echo de menos algo que no he vivido", explica sentada en el sofá de su pequeño apartamento en 'La Moreneta', bloque de la Sareb abandonado desde hacía 13 años y ocupado por la PAH Baix Montseny en Sant Celoni, en Barcelona. Lema Rashid nació en un campo de refugiados afganos en Pakistán en 1994, lugar en el que se conocieron sus padres, quienes habían tenido que abandonar su país durante la guerra contra la URSS. Tras una infancia entre las construcciones de barro de un campamento con letrinas, alejado de todo, llegó junto a sus dos hermanas pequeñas y sus padres a Catalunya a los 15 años, desde donde ahora solo piensa en cómo ayudar a las mujeres de su país, un país en el que nunca ha vivido, pero que tanto le duele y al que tiene claro que volverá en cuanto pueda para luchar por ella y por todas las afganas.