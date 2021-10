El presidente Guillermo Lasso ha declarado este lunes el estado de excepción en Ecuador para combatir la reciente ola de violencia, delincuencia e inseguridad derivada del narcotráfico. Lasso ha establecido la medida mediante la firma de un Decreto Ejecutivo que permitirá enfrentar la "grave conmoción interna" de los altos índices de delincuencia durante un período de 60 días.

Así, se disponen acciones inmediatas como el despliegue de las Fuerzas Armadas en nueve provincias del país para respaldar a la Policía Nacional. Estas provincias serán Santa Elena, El Oro, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos, además de Guayas, donde se han producido recientemente incidentes que la han convertido en la zona más afectada por la ola delictiva, informa el periódico ecuatoriano 'El Universo'. De este modo, la Policía y las Fuerzas Armadas llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día o requisa de droga, entre otras acciones.

"En las calles hay un solo enemigo: el narcotráfico", ha subrayado Lasso al anunciar el estado de excepción que busca paliar este problema que "aumenta el sicariato o los robos a domicilios y vehículos". El mandatario ha apuntado que en la provincia de Guayas el 70% de las muertes violentas está relacionado con el tráfico de drogas.

En este contexto, ha informado de que entre las medidas para garantizar la seguridad en el país también estará la formación de un Comité Interinstitucional entre todos los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos, que "producirá acciones concretas para prevenir, detener la adicción y reinsertar a los consumidores en la sociedad".

Protección para la fuerza pública

Por otra parte, el mandatario ha avanzado que en los próximos días se enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la defensa de los agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas que sean procesados penalmente por acciones en el marco de su trabajo. De este modo, se creará una Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública que otorgará asesoría y protección a los miembros de estos cuerpos que sean demandados, para que "ningún miembro de las fuerzas del orden tenga que endeudarse para defenderse", ha subrayado Lasso.

En esta misma línea, ha anunciado el indulto para los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido "condenados injustamente por haber cumplido con su labor". "La ley debe intimidar al delincuente, más no al policía (...). Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen", ha aseverado el mandatario ecuatoriano en defensa de estas medidas de blindaje de la fuerza pública. "Todos tenemos algo en común: queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no habrá creación de oportunidades posible. Juntos, escuchándonos mutuamente, trabajando coordinadamente, venceremos", ha clamado Lasso, en su perfil de Twitter, tras su anuncio.

La tasa histórica de homicidios ha ido en aumento durante los últimos años en Ecuador, según recoge el medio local 'El Telégrafo'. En 2016 era de 5,8%, mientras que en octubre de este año ha ascendido al 10,6%. Además, de un total de 1.885 eventos delictivos en este ejercicio, 1.112 se han catalogado como violencia criminal.