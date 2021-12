José Antonio Kast y Gabriel Boric, los candidatos presidenciales de la extrema derecha y la izquierda de Chile, respectivamente, tuvieron en la noche del lunes su último debate público, no exento de forzadas cordialidades al inicio que, como era de esperar, desembocaron en las previsibles tensiones. Los intentos de cada contendiente por dar una imagen más moderada para captar a los indecisos, tuvieron un límite. Kast y Boric defienden un modelo de país antagónico.

Las discusiones comenzaron con cierta tranquilidad. De a poco, la cortesía fue dando paso al tono más encendido, especialmente cuando Boric acusó a su rival y sus seguidores de fabricar una usina de fake news, al mejor estilo de Jair Bolsonaro. Para el portal El Mostrador, el joven diputado, de 35 años, dio un "golpe de efecto" al neutralizar las maniobras del candidato del Partido Republicano. Boric exhibió frente a las cámaras su test negativo de consumo de drogas. "Tus partidarios hasta me inventaron una ficha clínica falsa", dijo, sobre los rumores de una presunta adicción. "La campaña de mentiras no es el camino que requieren los chilenos". Para el analista Max Colodro, "en líneas generales Boric hizo la tarea" mientras que "Kast quedó al debe". Sin embargo, en la noche del lunes era prematuro conocer las inclinaciones de los televidentes.

Escenario tenso

A medida que se acerca la fecha de los comicios, el 19 de diciembre, la tensión se acrecienta en Chile. Cada competidor centra sus esfuerzos en reunir la mayor cantidad de apoyos. La segunda puede ser una excepción a la regla que rigió en Chile desde que se recuperó la democracia: el que vence en el primer turno es el que finalmente llega al Palacio de la Moneda. ,En noviembre pasado, Kast aventajó por dos puntos al izquierdista. Las últimas encuestas le dan sin embargo una ventaja al candidato de Apruebo Dignidad. Boric y sus colaboradores saben no obstante que están lejos de llegar al domingo con la victoria asegurada. Las razones de la intranquilidad en la izquierda tienen que ver con varios factores. De un lado, el voto oculto que quizá no han captado los últimos sondeos. Por el otro, la cantidad de personas que acudirá a las urnas. Si sube el piso, que en la primera ronda fue el más bajo desde 1990, al no sobrepasar el 45% del padrón electoral, Boric acrecentará sus chances. De lo contrario, podrían subir las de Kast. Es a su vez una incógnita cómo se comportarán los que votaron en la primera vuelta por Franco Parisi, quien quedó en el tercer lugar y, si bien sus posiciones son más cercanas a las del émulo chileno de Bolsonaro, no se ha pronunciado públicamente a su favor.

Un 30% de los chilenos optó en noviembre por una opción más moderada. Kast y Boric han intentado tenerlo en cuenta en estas semanas de campaña electoral. Por eso, el primero, acérrimo defensor de la dictadura de Augusto Pinochet y, como sucede en España con Vox, contrario a cuestiones de género y a todo lo que huela a "marxismo cultural", se corrió con desgano hacia el centro y dejó de exaltar a la dictadura. Boric, en tanto, comenzó a ponderar con más énfasis el camino de un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista. A su vez, habló con más vehemencia de cuestiones relacionadas con seguridad pública, una de las banderas tradicionales de los conservadores.

¡No más caricaturas! No me meteré en la cama de nadie ni perseguir a nadie. No crean en las mentiras de la izquierda ideológica ✌🏻 #TodoChileConKast pic.twitter.com/IlCYlEnw9X — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) 14 de diciembre de 2021

Lo que queda de la campaña electoral

Ante la pregunta de cuáles de los presidentes de los presidentes de los últimos 30 años en Chile admirada, Boric eligió a Michelle Bachelet. "Tengo una muy buena opinión de lo que fue el segundo gobierno, se implementaron reformas ambiciosas que están dando sus frutos". La ex mandataria y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunió reservadamente con el candidato en Santiago y no se descarta un gesto de apoyo más enfático. Boric ya lo obtuvo de otro de los ex presidentes de la Concertación Democrática: Ricardo Lagos.

En varios tramos del debate, Kast intentó relacionar a Boric con los hechos de violencia y desmanes que tuvieron lugar durante el estallido social de noviembre de 2019. A su vez, reivindicó el papel jugado por las fuerzas de seguridad frente a las protestas. Boric reivindicó entonces la figura de Fabiola Campillai, la trabajadora que quedó ciega por un disparo policial, quien fue electa senadora y llamó a votar por la izquierda este domingo. A su vez, el legislador expresó su deseo de que en Chile no se repita un drama como el de Patricio Pardo, quien hace dos años perdió su visión por las balas de los uniformados y, días atrás, a los 26 años, decidió quitarse la vida. "Le envío fuerza a sus familiares, a todas las víctimas de trauma ocular y reitero mi compromiso para que los derechos humanos estén en el centro del Chile que debemos construir", dijo Boric al conocerse la luctuosa noticia.