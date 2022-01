Miembros del gabinete del primer ministro británico, Boris Johnson, celebraron dos fiestas de despedida, que se prolongaron hasta la madrugada, en las dependencias de Downing Street el 16 de abril de 2021, pese a las restricciones vigentes en aquel momento. Se da la circunstancia, además, de que el Reino Unido se hallaba entonces en luto nacional por la muerte, una semana antes, del duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, quien tuvo que sentarse sola en su funeral por la distancia social requerida por las reglas anticovid.

El diario 'The Daily Telegraph' -tradicionalmente el más afín a Johnson, que trabajó mucho tiempo para él- publicó este jueves la exclusiva de la celebración de las dos fiestas de despedida, que añade aún más presión sobre un primer ministro asediado por las revelaciones acerca de supuestas infracciones en Downing Street.

En aquella fecha, un viernes, el país se hallaba en la segunda fase de la desescalada, que prohibía socializar en interiores y limitaba las reuniones al aire libre a seis personas. Ello no impidió, según el periódico, que unas 30 personas participaran en dos fiestas de despedida aquella misma noche, en las que, según testigos, se consumió alcohol y hubo bailes y música hasta altas horas de la madrugada. Las celebraciones homenajeaban a James Slack, exdirector de comunicación de Johnson, quien partió para asumir el puesto de subdirector en el diario sensacionalista 'The Sun', y a uno de los fotógrafos personales del jefe de Gobierno. Aquel día, según el 'Telegraph', el primer ministro no se encontraba en su residencia oficial.

La alta funcionaria Sue Gray está investigando la celebración de festejos y otras posibles vulneraciones de la normativa contra la covid-19 en el Ejecutivo de Johnson. La oposición ha pedido abiertamente la dimisión del primer ministro, a lo que también se han sumado algunas voces de su mismo Partido Conservador, como el líder 'tory' en Escocia, Douglas Ross.

Johnson pidió "disculpas" el pasado miércoles en el Parlamento por su participación en una fiesta en mayo de 2020 en Downing Street. Sin embargo, trató de justificarlo al asegurar que pensaba que se trataba de una reunión de trabajo y que no pasó más de 25 minutos en el jardín donde tenía lugar el festejo, que había sido convocado por su secretario personal.