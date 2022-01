El Gobierno griego lo prometió en diciembre y este lunes ha cumplido: a partir de este mes, todo ciudadano griego mayor de 60 años que no esté vacunado tendrá que pagar mensualmente 100 euros hasta que reciba como mínimo la primera dosis de la pauta de vacunación.

Esta es la última medida del Gobierno heleno ante el avance imparable -como en toda Europa- de la variante ómicron del coronavirus. Durante las navidades ortodoxas, el 5 de enero, Grecia batió todos los récords de casos diarios de toda la pandemia.

Atenas, además, decidió hace unos meses suspender de trabajo y sueldo a todos los médicos que no hayan sido vacunados. Éstos tienen hasta el 1 de febrero para hacerlo. Si no se vacunan podrían llegar a perder su trabajo. En la actualidad, la cifra de vacunados en Grecia es del 66%, por debajo de la media de la Unión Europea, liderada en vacunación por Dinamarca, Irlanda y Portugal, aunque muy por encima de los países en la cola europea, Bulgaria y Rumanía, con el 33% y el 48% de vacunados, respectivamente.

Efecto disuasorio

Entre los mayores de 60, sin embargo, la cifra de vacunación en Grecia es del 90%; es decir, 300.000 griegos se enfrentarán a ser multados a partir de este lunes. Pero cuando las multas fueron anunciadas, a mediados de diciembre del año pasado, el número de mayores de 60 no vacunados era de 530.000 personas. Lo que es lo mismo: 230.000 personas, según datos del Gobierno griego, se han vacunado ante la perspectiva de las multas, que se cobrarán a partir de enero cada mes. Este enero, la multa será de 50 euros. A partir de febrero, de 100.

"Pedí mi cita para el 11 de enero para vacunarme, pero la recibí para el 31 de enero. ¿Por qué no me han dado cita antes? No es mi culpa, y ahora me obligan a pagar una multa. ¿Por qué?”, se preguntaba un ciudadano heleno a la versión griega de Euronews.

Antes de navidades, Grecia anunció, además, restricciones de aforo en bares y cafeterías, y el resultado funcionó: los expertos griegos son optimistas mientras los casos descienden este enero -el 8 de este mes se declararon 37.000 positivos, por los 10.000 de este domingo-.

Sin embargo, el Gobierno griego prevé más dureza. “De momento, los mayores de 60 años tendrán que pagar la multa cada mes. Esperaremos a ver los resultados de esta medida para tomar otras”, dijo la semana pasada el viceministro de Sanidad griego, Marios Themistocleus, a la televisión Skai. Si los resultados no son los esperados, dijo Themistocleus, el Gobierno heleno no descarta empezar a multar a los mayores de 50.