Corea del Norte ha disparado este jueves dos misiles balísticos de corto alcance hacia las aguas del mar de Japón, conocido en Corea como mar del Este, según ha anunciado el Ejército de Corea del Sur, en el que sería ya el sexto lanzamiento en lo que va de año. El Estado Mayor Conjunto (JCS, según sus siglas en inglés) ha detallado que el lanzamiento se produjo alrededor de las 8.00 horas (hora local) desde la ciudad nororiental de Hamhung, en el este central del país. "Nuestro ejército está vigilando de cerca los movimientos relacionados con Corea del Norte y mantiene una postura de preparación", ha dicho el JCS en un comunicado, tal y como recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Las autoridades de Corea del Sur anunciaron este mismo martes que el país norcoreano había realizado un ensayo con dos misiles de crucero, siendo la última de estas operaciones en septiembre de 2021, cuando Pyongyang aseguró haber lanzado "un nuevo tipo de misil de crucero de largo alcance". "Aún necesitamos llevar a cabo un análisis detallado (de los lanzamientos)", indicaron fuentes militares citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. "Quiero decir que si esos misiles fueran lanzados hacia el sur, nuestros sistemas de detección e intercepción no tendrían problemas a la hora de hacerles frente", agregaron.

El anterior lanzamiento por parte de Corea del Norte tuvo lugar el 17 de enero, cuando Pyongyang lanzó dos misiles de corto alcance hacia aguas del mar de Japón. Días antes había asegurado haber lanzado misiles hipersónicos. Pyongyang ha defendido "el aumento de la capacidad de defensa nacional", argumentando que "es un derecho legítimo de un estado soberano", ante las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos y el estancamiento de las conversaciones de cara a un acuerdo para la desnuclearización de la península de Corea.

Estados Unidos anunció sanciones contra cinco ciudadanos norcoreanos vinculados al programa armamentístico del país norcoreano después de que el régimen de Kim Jong Un efectuara lanzamientos de misiles.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, denunció este jueves el lanzamiento, afirmando que "al incluir misiles balísticos es una vulneración a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual denunciamos y lamentamos", afirmó el primer ministro nipón a los medios. El Gobierno nipón declaró que están recopilando la información aunque por el momento no se han reportado daños a barcos o aviones nipones, según declaraciones de Kishida a la prensa. Los misiles no alcanzaron las aguas de la zona económica exclusiva de Japón, de acuerdo a fuentes del Ejecutivo nipón citadas por la cadena estatal NHK, por lo que Tokio no considera que el test haya supuesto una amenaza para su seguridad.

"Este es el sexto lanzamiento", enfatizó el primer ministro nipón, haciendo referencia a la serie de pruebas armamentísticas de Corea del Norte en lo que va de mes, después de que el pasado martes el régimen disparara otros dos proyectiles aparentemente de crucero y tras otros tests anteriores que incluyeron misiles balísticos e hipersónicos.