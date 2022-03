"Zelenski es el presidente de Ucrania y lo seguirá siendo"

Como todos los hombres del entorno de Volodímir Zelenski, Ihor Zhovkva, vicejefe de gabinete de presidencia, evita los tonos estridentes pero no se muestra dispuesto a retroceder en sus puntos firmes. Con esto como punto de partida, en esta entrevista, realizada el sábado pasado, sostiene que "el lado ruso no está listo" para alcanzar un acuerdo para el alto al fuego, aunque descarta que Kiev esté barajando la entrega de territorio ucraniano.

¿Cuáles son las posturas que están bloqueando el acuerdo de paz con Moscú?

(Hasta ahora) desafortunadamente no ha habido muchos resultados. Le recuerdo que empezamos las negociaciones con el acuerdo de establecer corredores humanitarios, pero hasta el día de hoy no todos los corredores están funcionando bien. Pero cuando se hace una negociación seria, siempre hay un alto el fuego, para que mientras que los diplomáticos discuten, las fuerzas armadas no bombardeen. Pero este no es el caso. Los bombardeos han continuado día tras día, noche tras noche, hora tras hora. Están atacando objetivos civiles, mujeres y niños han sido blancos, así que hasta el momento las negociaciones todavía se están llevando a cabo, pero están lejos de la continuidad.

¿Pero cuáles son las demandas de Rusia que ustedes no están aceptando?

Estamos listos para discutir algunos puntos. Pero no discutiremos la entrega del territorio ucraniano, no discutiremos ceder algunas partes de Ucrania.

"No discutiremos la entrega del territorio ucraniano"

No aceptan ceder Crimea, Donetsk, Lugansk…

Crimea, Donetsk, Lugansk son territorios ucranianos y no hay un acuerdo sobre eso.

¿Hay alguna solución que consideran aceptable?

No revelaré los pormenores de las negociaciones, pero una vez más, uno de los temas principales que queremos tocar, con estas negociaciones, son unas fuertes garantías de seguridad para mi país, porque antes de la guerra no teníamos las garantías de seguridad que tenía el mundo, quedamos privados del tercer arsenal nuclear más grande en 1994 y en su lugar obtuvimos el memorándum de Budapest, el supuesto memorándum que no garantizaba absolutamente nada para mi país, solo declaraba que los países iban a garantizar la seguridad de Ucrania. Tampoco funcionó en 2014 cuando Rusia empezó los ataques contra Ucrania ni en 2022 cuando Rusia ha empezado una guerra abierta contra Ucrania. El memorándum de Budapest nunca funcionó.

¿Aceptarían alguna fórmula de neutralidad para su país?

De nuevo, podría discutirse, pero solo en combinación con las garantías de seguridad.

¿Y es parte de la discusión que Zelenski renuncie a ser presidente de Ucrania?

No, no, no. Nunca hemos escuchado estas demandas, es el presidente de Ucrania y lo seguirá siendo.

Zelenski dijo que Ucrania no se unirá a la OTAN. ¿Mantendrán su petición de unirse a la Unión Europea?

Definitivamente, en cuanto a la OTAN, vemos que no está lista para aceptar a Ucrania por ahora. En cuanto a la UE es un proceso muy importante para Ucrania. A finales de febrero, mi presidente presentó la solicitud para que Ucrania pueda ser miembro de la UE. (…) Ucrania está lista para hacerlo muy rápido, en unas cuantas semanas, pero ahora tememos que la burocracia europea entierre este asunto, que trate de hacerlo lo más largo posible, así que le pedimos a los miembros de la Unión Europea que influyan en la Comisión Europea para proceder con el proceso rápidamente. Ucrania merece ser parte de la familia europea porque ahora estamos luchando no solo por nuestra seguridad y por nuestros intereses nacionales, estamos luchando por los valores europeos y estamos luchando por toda la Unión Europea.

"Ucrania merece ser parte de la familia europea porque estamos luchando por los valores europeos y por toda la UE"

¿Está decepcionado con los líderes europeos?

Algunos de ellos podrían apoyar un poco más fuertemente a Ucrania.

¿Y las otras alianzas internacionales que Ucrania podría tener en el futuro?

Nos tomamos absolutamente en serio el establecimiento de nuevos tipos de unión o de alianzas, no solo pensando en la seguridad de Ucrania, sino en la seguridad europea de Ucrania. Entonces sí, le damos la bienvenida a esta discusión entre las naciones europeas, y no solo entre las naciones europeas.

Varias naciones ofrecieron mediar en esta crisis. China, por ejemplo.

La posición de China es muy importante. China es una de las mayores potencias del mundo y no debería dejarse arrastrar en el conflicto por la Federación Rusa, tal como dicen algunas especulaciones que hemos escuchado. Así que esperamos sabiduría por parte del líder chino.

¿Cuáles son las principales dificultades del Ejército ucraniano en este momento?

Necesitamos sistemas de defensa aérea, sistemas antimisiles y aviones de combate. Si nuestros aliados nos ayudan a cerrar el cielo, esto nos acercará mucho a la victoria.

"Si nuestros aliados nos ayudan a cerrar el cielo, esto nos acercará mucho a la victoria"

¿Cuál es la ciudad o el área que en este momento le preocupa mayormente?

Mariúpol es un desastre humanitario. (…) El resto de las ciudades que (las tropas rusas) han logrado rodear en el sur de Ucrania tampoco están en buenas condiciones. Están tratando de borrar del terrero algunas poblaciones a las afueras de Kiev. La situación tampoco es buena en Chernígiv, en el norte. Pero no han logrado capturar o rodear las ciudades principales, ni Kiev, ni Járkov ni Odesa han sido capturadas. Probablemente tratarán de hacerlo, además de bombardear el resto de las localidades intentarán atacar esas ciudades principales para rodearlas.

En la última semana también hemos visto varios ataques en el oeste.

Desafortunadamente es posible pensar que seguirán haciéndolo.

¿Se arrepiente de algo que su Gobierno haya podido hacer mejor en algún momento?

No, solo nos arrepentimos de que la comunidad internacional no haya prestado mucha atención a lo que mi presidente estaba diciendo, cuando decía que por favor aplicaran sanciones preventivas para que no ocurriera una guerra en Ucrania.