Hay una teoría mayoritaria sobre la guerra de Ucrania, y es que el Ejército ruso está fracasando. Que manda a reclutas jóvenes y bajos de moral al frente de batalla, que ha perdido la batalla de Kiev y tiene opciones de perder la guerra. Candyce Kelshall, analista militar y seguridad, apunta a otra opción: que en realidad el Kremlin ha preparado un engaño militar [maskirovka, en ruso] y se está reservando a sus mejores tropas y armamento para una segunda ola bélica.

La intención de Putin es la de construir un corredor de paso de las tropas sin resistencia ucraniana desde el Donbás hasta el corazón de Europa, pasando por Moldavia. Por eso ha destruido Mariúpol, para que allí no haya resistencia Ucraniana que entorpezca el paso de las tropas. Vladímir Putin cree que es su momento en la historia. El presidente ruso, que tiene cerca de 70 años, prepara su legado, y quiere recuperar parte de la grandeza de la Unión Soviética. Kelshall es presidenta de la Asociación Canadiense de Inteligencia y Seguridad de Vancouver, miembro de los grupos de Inteligencia y Estudios Estratégicos de Oxford y profesora en la Universidad de Buckingham de Reino Unido. Atiende a El Periódico de España por videoconferencia desde Miami.

Lo primero que tengo que decir es que se trata de hipótesis y no de predicciones, porque ninguno de nosotros estamos sentados en la sala de guerra donde se toman las decisiones. Pero cuando aplicamos la lógica, vemos que esta hipótesis tiene sentido. Se ha dicho que el Ejército ruso no está tan preparado militarmente como se esperaba. Es algo que ya pasó durante la Guerra Fría, cuando la URSS parecía más fuerte de lo que realmente era. Y se dice que vuelve a ocurrir en Ucrania: equipamiento viejo, jóvenes reclutas [no profesionales] poco preparados para luchar. [...]

Pero es posible que lo que veamos no sea la realidad, y que haya tropas más duras y preparadas para el combate esperando. Han muerto generales y muchos soldados rusos… Es extraño. Putin valora parecer fuerte y poderoso, ¿y manda reclutas a la guerra, dejando a sus fuerzas más preparadas para la lucha en la retaguardia? No tiene sentido. Solo ha usado un cuarto de su poder aéreo. Tampoco tiene sentido. Si quieres ser decisivo, tienes que poner toda la carne en el asador, pero no es lo que hemos visto. La retirada de las columnas de tanques, por ejemplo, para mí es una muestra de que se trataban de fuerzas “expedicionarias”, diseñadas para atraer los disparos, debilitar al enemigo y preparar el terreno para que luego entre una mayor fuerza en el país. Esas fuerzas son las que hemos visto en estos 55 días de guerra.

"Veo las acciones de Putin como parte de un irredentismo que reclama lo que fue territorio soviético"

¿Cuál es el objetivo de Putin?

Si vemos dónde está su Ejército en el sur y este de Ucrania, los indicios apuntan a que el objetivo es crear un corredor terrestre para que las fuerzas rusas se puedan mover libremente hasta territorio de la OTAN o territorio amistoso con la OTAN. Su foco va más allá de la región del Donbás.

¿Ese corredor iría desde el noreste de Ucrania hasta Crimea?

No, mucho más allá, hasta Odesa primero y luego Moldavia y Rumanía.

Un corredor desde Rusia hasta el corazón de Europa a través de Moldavia…

En el mapa se ve claramente, y explica la destrucción de Mariúpol, algo raro. Parece una ciudad elegida al azar en principio, pero se trata de crear un paso fácil para sus tropas y otros movimientos.

¿Atacarán un país de la OTAN?

La web de propaganda rusa Katheon ha estado señalando la posibilidad de que Polonia les ataque de un momento a otro, y que Rusia deber prepararse para ello. También hablan de Suecia, a quien no consideran enemigo, pero lo sería si provoca. Son indicativos de que están poniendo el foco en los países de la OTAN, no en Ucrania.

Pero eso sería de locos, ¿no? Atacar un país de la OTAN sería el final…

También se pensaba que invadir Ucrania era una locura. Vimos durante meses cómo iban acumulando tropas y soldados en la frontera, y nadie creía que fuera a hacerlo. Putin ha comenzado y no tiene marcha atrás. Es su gran movimiento, no se va a limitar a una parte de Ucrania. ¿Para qué?

¿Para controlar el mar de Azov?

Eso no tiene sentido, ya tiene Crimea, que es la base de su flota [en Sebastopol]. Lo mismo que no tiene sentido el argumento de limpiar Ucrania de “neonazis”, hasta que comprendes que neonazi es cualquiera que se oponga a Rusia.

¿Cómo valora la ofensiva del Donbás? ¿Tomará toda la región de Donetsk y Lugansk?

Sí, pero sus esfuerzos no se van a limitar a esa zona. Está lanzando misiles al oeste del país, Leópolis (Lviv). Hacen dos cosas a la vez. Hay un término ruso llamado maskirovka [engaños del Ejército ruso], hacer creer al enemigo que estás haciendo una cosa cuando en realidad pretendes otra. Si quisiera Kiev, habría usado misiles y lo habría tomado.

Hay quien dice que Ucrania puede ganar la guerra por la baja moral y la baja calidad del equipamiento militar ruso.

Todo es cierto. Históricamente no es nuevo. Las tropas rusas han tendido a amotinarse, tomar el control de manos de sus comandantes, estropear sus propios equipos, llevar a cabo autosabotajes. Pero eso no significa nada en este caso, porque las intenciones de Putin no están en las zonas donde aparece esa baja moral [...] Se trata de puro irredentismo, un término que se usa para explicar la actitud de un país que ha quedado separado, tras una guerra o una partición, de partes constituyentes de su cultura, y las quiere de vuelta. Las guerras casi siempre surgen del irredentismo. Veo las acciones de Putin como parte de un irredentismo que reclama lo que fue territorio soviético. Cree que este es su momento en la historia y que tiene que construir ahora su legado. Tiene que ir a por todas.