08:21

Henry Kissinger aconseja que Ucrania no debe ceder ningún territorio a Rusia

El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger ha aconsejado este domingo a Ucrania y a Occidente que no cedan a Rusia ningún territorio ucraniano en unas futuras negociaciones de paz para poner fin al conflicto. Kissinger ha declarado a la cadena pública alemana ZDF que la cesión de territorio ucraniano no debe estar sobre la mesa, y ha instado a Occidente a tener claro qué es lo que está en discusión y qué no lo está bajo ninguna circunstancia.