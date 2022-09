Francia apuesta por la "solidaridad europea", además de la sobriedad y garantizar la producción, para hacer frente a la urgencia energética. El Gobierno francés ha anunciado este viernes que aumentará sus intercambios de gas y electricidad con España y Alemania este invierno para afrontar conjuntamente el cierre del grifo del gas ruso. Fue uno de los principales anuncios del Consejo de Defensa —un formato de reunión en pequeño comité utilizado originalmente por temas de terrorismo y defensa— celebrado este viernes en el Elíseo para examinar la crisis actual, acentuada después de que el precio de la electricidad superara la semana pasada los 1.000 euros por megavatio/hora y Gazprom suspendiera el suministro del gas a la francesa Engie.

“La clave para superar este invierno es la movilización general”, declaró la ministra de la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, tras esta reunión presidida por Emmanuel Macron. “El suministro de gas ruso (en Francia) no está cortado, pero se encuentra en sus niveles más bajos”, reconoció la responsable de esta cartera crucial. También se refirió a la situación de los reactores nucleares franceses, la mitad de los cuales no funciona actualmente “por corrosión o mantenimiento”: “EDF (grupo estatal) se ha comprometido a que vuelvan a funcionar todos para este invierno”.

El Ejecutivo galo también confía en reducir la demanda de energía a través de medidas de sobriedad voluntaria, como los planes que las empresas deben desarrollar a lo largo del mes de septiembre y que se examinarán a principios de octubre. “El éxito del plan de sobriedad permitirá evitar medidas más coercitivas”, prometió Pannier-Runacher. Pese a las declaraciones vehementes de Macron sobre “el final de la abundancia”, poco medidas ha anunciado su Gobierno en materia de ahorro energético. Al menos hasta ahora.

"Solidaridad recíproca" con Alemania y España

Además de la sobriedad y de garantizar la producción de electricidad, el tercer pilar con que confía la administración francesa es la “solidaridad europea”. En la reunión de este viernes, se “estudió de forma muy particular las relaciones con Alemania y España”, países “con los que tenemos importantes intercambios de gas y electricidad”, indicó la ministra. “Hemos concluido que esta solidaridad recíproca debe reforzarse, desde este invierno con intercambios de gas y electricidad con Alemania y España”, añadió.

Estas declaraciones se producen tras la presión ejercida en las últimas semanas por el Gobierno español y el alemán para que Francia acepte impulsar de nuevo el gasoducto a través de los Pirineos, conocido como MidCat. Pero Pannier-Runacher no mencionó en ningún momento esta infraestructura. Aunque unas declaraciones del martes del ministro de Economía, Bruno Le Maire, hicieron creer que el Ejecutivo galo podía flexibilizar su oposición a ese proyecto, el país vecino se mantiene firme en su negativa, según precisaron a El Periódico fuentes próximas al Ministerio francés de la Transición Energética. “La construcción de esta infraestructura permanente y a largo plazo, cuando queremos acelerar la salida de los combustibles fósiles y, en particular, del gas natural (…) no es adecuada”, afirmaron.

Esas mismas fuentes indicaron que en agosto “la interconexión actual entre Francia y España, a través de los Pirineos (...), solo era utilizada en un 60%". Y es a través de esta red con la que París quiere aumentar los intercambios energéticos.