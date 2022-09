Las autoridades de Marruecos han anunciado este miércoles que al menos 19 personas han muerto como resultado de una intoxicación por la consumición de alcohol adulterado en la localidad de Alcaz arquivir, 100 kilómetros al sur de Tánger. Además de los fallecidos, otras once se encuentran ingresadas en un hospital de Alcazarquivir, donde están recibiendo cuidados intensivos, según ha detallado la jefa del departamento de enfermería del propio hospital, Chliha Mohamed Said, en declaraciones a 'Le360'. "De las 30 personas que ingresaron aquí en el hospital de Alcazarquivir, 19 han fallecido y los demás están recibiendo cuidados intensivos", ha declarado la enfermera, compartiendo sus deseos de que no hayan "más personas envenenadas con este alcohol adulterado".

Este episodio de intoxicación colectiva ha tenido lugar después de que un vendedor ofreciera alcohol de contrabando a decenas de personas, que posteriormente sufrieron dolores de cabeza, vómitos, calambres estomacales y ojos rojos. El sospechoso, un hombre de 48 años, ya ha sido detenido por la Policía marroquí, acusado de la venta de alcohol adulterado. También se ha procedido a la incautación de 49 litros de este líquido, según ha informado el citado diario.